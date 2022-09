Aunque juró que no lo haría, Mau Hoffman cayó en la tentación de enseñar carnita en la pista

Mauricio Hoffman sacó un recurso poco esperado en la final. Lilly Arce.

Aunque juró una y mil veces que no se quitaría la camisa en la pista de Dancing with the Stars, Mauricio Hoffman cayó en la tentación de pellizcar unos últimos votos y enseñó los cuadritos en su primera presentación de la gran final de Dancing with the Stars.

La táctica de dejar ver la musculatura, que tanto criticó Mau en De boca en boca, pero que tanto le ayudó a figuras como Bismarck Méndez y Daniel Vargas y Daniel Carvajal en otras temporadas, salió a la luz en el último programa.

Seguramente el macho sabe que no es el favorito de la gente, a pesar de que en baile haya sido el mejor y por eso apeló a mostrar carnita. Eso sí, a diferencia de otras figuras, no se quitó por completo el suéter que andaba y solo se bajó el zipper para mostrar lo en forma que está.

En su segundo baile, se rajó con un pasodoble, que estuvo lleno de fuego y calidad.