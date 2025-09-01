Austin Berry finalmente pudo viajar a Estados Unidos a conocer a uno de sus grandes amores

Austin Berry viajó a Estados Unidos con su esposa Cristina Alfaro. (Instagram/Instagram)

El exfutbolista Austin Berry ya pudo viajar a Estados Unidos a conocer a su primer nieto y eso lo tiene más feliz que el hecho de que Liga Deportiva Alajuelense ganara el clásico este sábado.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB) se convirtió en abuelo en mayo, pero hasta ahora pudo viajar con su esposa, Cristiana Alfaro, para conocer a su nieto.

Su hija Camila Berry tiene cinco años viviendo en este país y hacía tres años que no se veían físicamente.

Su nieto Lucas lo tiene vuelto loco de amor, pues hace mucho no chineaba dado que sus hijas ya están muy grandes.

Tanto él como su esposa Cristina compartieron varias fotos donde se les ve muy felices con el bebé.

Hace unos días la que fue a conocer al nuevo miembro de la familia Berry fue su otra hija, Kianny, que tuvo con su exesposa Glenda Peraza, la cual también estaba muy emocionada de compartir con su primer sobrinito.

El exjugador manudo tiene otra hija llamada Krissia Berry, quien recién sacó una maestría en Dirección de Empresas, por lo cual también está muy orgulloso de ella.

