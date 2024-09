Austin Berry y Janeth García se echaron a la bolsa a sus compañeros de Mira quién baila con unos detallazos

Teletica fichó a estos 11 famositicos para Mira quién baila. (Instagram)

Un lindo gesto bastó y sobró para que Austin Berry y Janeth García se echaran en la bolsa al resto de sus compañeros de Mira quién baila (MQB).

El exfutbolista y la expresentadora de tele sorprendieron a sus “rivales” en la pista de baile, el miércoles, con un detalle que dejó a todos encantados.

Lisbeth Valverde y Vanessa González, dos de las participantes del nuevo reality de meneos de canal 7, mostraron en sus redes la sorpresa que les dieron sus compañeros.

“Gracias a Austin y a su esposa que nos hizo arroz con leche y superfit para cuidarnos”, escribió la miss Costa Rica 2023 en una historia de Instagram donde mostró el delicioso postre con que los endulzó el deportista.

“¡Vean qué lindos compañeros tenemos!”, agregó la exreina de belleza haciéndole la boca agua a más de uno.

“¡Qué delicia!”, opinó la cantante Vanessa González mientras se alistaba para saborear el postrecito que les hizo Cristina Alfaro, la esposa de Berry.

Austin aseguró que lo que les llevó a cada uno de sus compañeros fue “con mucho cariño”.

Janeth García les regaló un llavero personalizado a cada participante de Mira quién baila. (Instagram)

Pero el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense no fue el único que alegró al resto de famositicos y sus bailarines; la periodista y expresentadora de tele, Janeth García, también hizo lo suyo.

La exreportera de Intrusos de la farándula no deleitó el paladar de sus nuevos y temporales compañeros de trabajo, sino que les regaló un llavero personalizado a cada uno para las llaves de los casilleros que tienen en canal 7.

Cada llavero llevaba impreso el logo de MQB y el nombre de cada participante o bailarín.

“Este es el de la reina del pueblo”, afirmó la sonriente comunicadora al darle la cajita con el regalito a Lisbeth Valverde.

“Gracias Janeth. Con el nombre y todo (el llavero). Amamos demasiado. Hermoso. ¡Vean qué belleza!”, dijo Lis con su regalito en mano.

Austin Berry sorprende a sus amigos de Mira quién baila

¿Cuánto les durará el amor?

Estos gestos evidencian que el “amor está en el aire” entre todos los participantes de MQB y que, por ahora, no se ven como rivales, pero ¿cuánto tiempo les durará esa dulzura?

Recordemos que el programa de canal 7 vivirá sus primeros momentos de tensión este domingo con las dos primeras parejas que serán enviadas a zona de eliminación. Ellas buscarán votos electrónicos del público durante una semana y el domingo 29 de setiembre, en la tercera gala de MQB, uno de los famositicos dirá adiós.

Precisamente el formato de eliminación es una de las grandes diferencias de MQB con su antecesor show de meneos de Teletica: Dancing with the Stars, donde los famositicos expulsados los elegía el panel de jueces y no el voto popular.

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, había dicho a La Teja que se interesaron por MQB por esa participación del público tan cercana y, además, porque contempla ritmos de baile más afines a los gustos de los costarricenses.