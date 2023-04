Australiano Malcolm Hill regresó a TikTok, ¿qué se había hecho?

Malcolm Hill se siente un tico más y por eso hizo tanta falta. Cortesía.

El australiano-neozelandés Malcolm Hill regresó a las andadas en TikTok después de casi siete meses de ausencia.

El “gringo”, como lo llaman muchas personas en esa plataforma, estaba alejado de los videos graciosos, donde usaba algunas palabrotas muy ticas o donde se deshacía en elogios para nuestra tierra.

¿La razón? Quería darse una especie de pausa y dedicarle más tiempo a su familia, pues los casi 700 mil seguidores en TikTok y los cerca de 73 mil en Instagram demandaban tiempo, interacción y buenos videos.

El pasado fin de semana volvió a hacer un video en el que se presentó una vez más, contó que en esos meses se dio un descanso y que su esposa, Anisa, está esperando su tercer hijo.

Además, volvió a decir un montón de dichos costarricenses que tanto lo han acercado a los ticos.

Malcolm trabaja como guía de actividades turísticas en Guanacaste y lleva siete años en suelo tico.

-¿Por qué se alejó de TikTok durante varios meses?

Dejé de hacer videos a finales de setiembre y creo que era un buen momento para tomar una pausa, mi brete estaba muy intenso en ese momento y tener el balance de las redes sociales, el trabajo, los niños y la doña estaba complicadito. Me puse a escuchar a algunas personas que hablaban de cómo es la vida sin redes sociales y quise probarlo.

Malcolm Hill espera a su tercer hijo al que espera grabarle muchos videos de TikTok. Cortesía.

-¿Y cómo es la vida sin redes sociales?

Pues, uno se enfoca más en su propia vida cuando no estás viendo la de los demás, fue muy interesante ver cómo mi mente apagó el estar subiendo contenido todo el tiempo y le puse menos atención a la calle y más a la familia, porque me pasaba que cuando hacía un video y lo subo, quiero estar viendo los comentarios y si lo están viendo, es algo muy normal de la naturaleza humana y un apagón completo fue muy saludable.

-¿Por qué decidió volver?

Me di cuenta que yo lo disfruto, hablar huevonadas, hacer videos y la parte social, entonces entendí que era el momento de volver, pero estoy seguro de que en el futuro volveré a tomar pausas.

-¿Se dio cuenta la gente de que no estaba o hasta que volvió lo hicieron?

Sí, sí se daban cuenta, cada vez que alguien me reconocía o en redes sociales me lo decían, me preguntaban que por qué no hacía más videos. Me di cuenta que la gente al igual que yo, disfrutan de los videos.

-¿Cuánto pensó hacer ese video del regreso?

Durante varias semanas, el fin de semana pasado estaba en casa y vi que era el momento de hacer un video. Lo bueno es que no vivo de los videos, mi idea es hacerlo cuando tengo energía e ideas para hacerlos, una semana pueden ser muchos y otras no.

-¿Qué le ha traído bueno y malo la vida como figura pública de TikTok?

Lo mejor es que el público se alegra mucho de conocerme, para mí eso es muy lindo, me encanta que me llegan con esa vibra de felicidad porque en su mente, los recuerdos que tienen de mis videos son felices.

También que hacer videos me motiva a ser buena nota porque sé que la gente espera eso de mí, en los últimos meses lo viví, a veces mi actitud no era la misma porque no sentía el peso de la gente esperando que yo fuera buena nota.

Hay muy poco malo, diría que cuando estoy con mi familia, a veces la doña se agüeva porque llega mucha gente a pedir fotos y tiene razón porque es el momento para estar con ellos.

-¿Hay que estar preparado para hacerse conocido en dos toques como pasa en TikTok?

Imagino que sí, lo bueno es que me tocó hasta los 31 años, si me hubiera tocado a los 20 hubiera sido más pesado, ya yo era más maduro y entonces no me ha tocado, en estos ochos meses me sentía el mismo mae de siempre.

-Vimos que está esperando el tercer varón...

Sí, cualquiera de estos días nace y eso también fue parte de las ganas de volver a hacer videos porque a mis otros bebés les hice muchos y ahora quiero hacerle a este nuevo bebé también.

-¿Le bajaron seguidores?

No, ahí permanecieron, solo las vistas bajaron muchísimo, pero como yo no vivo de esto, no me afecta, obviamente eso podría cambiar en el futuro, eso es lo que espero.

-¿Qué siente que le gustó a los ticos de usted?

Probablemente la forma en que aprendí a hablar español y hasta las palabras malas que usan, que no es tan normal, de hecho les agradezco a los que me enseñaron porque no hay tantos “gringos” que sean esforzados en aprender.

-Recuérdenos, ¿qué le enamoró de esta tierra?

Desde el día uno, lo buena nota que son los ticos, gente que siempre anda buscando interacciones amables con la gente que se topa y eso para mí es el cielo porque no vengo de un lugar así. Los australianos son buena gente, pero chocantes.

-¿Se siente más australiano que neozelandés?

Sí, nací en Nueva Zelanda y me mudé a los 10 años a Australia y toda mi adolescencia fue allá. A mí me da igual cualquiera de las dos culturas, pero siento que me identifico más con los australianos, son países muy similares aunque el neozelandés es más buena nota.