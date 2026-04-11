Farándula

Autor de canción de El Rey León demanda a comediante por $27 millones tras polémicos comentarios

Compositor de la pieza “Ciclo sin fin” no se dejó de lo que hizo comediante con el tema y emprendió acciones legales

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Por Manuel Herrera

Una inesperada polémica legal sacude el mundo del entretenimiento: el compositor sudafricano Lebohang Morake decidió demandar al comediante Learnmore Jonasi por la millonaria suma de 27 millones de dólares.

El conflicto gira en torno a la canción “Ciclo sin fin”, una de las piezas más emblemáticas de la película El Rey León.

El Rey León
La canción "Ciclo sin fin" es una de las más icónicas de El Rey León. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

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Comentarios que desataron la tormenta

Todo comenzó cuando Learnmore Jonasi, humorista originario de Zimbabwe, hizo una serie de comentarios en un pódcast que no fueron bien recibidos por el compositor.

Entre sus frases, el comediante habría señalado la “simplicidad” de la canción con expresiones como: “miren, ahí hay un león. ¡Oh Dios mío!”.

Además, cuestionó elementos del filme, como el acento de los personajes, incluyendo referencias al icónico Rafiki, lo que generó controversia.

Demanda millonaria por daño a la reputación

Según documentos citados por medios internacionales, Lebohang Morake considera que las declaraciones del comediante crearon una narrativa falsa sobre su obra.

El compositor sostiene que esto afectó su prestigio y provocó burlas hacia una pieza reconocida mundialmente.

En la demanda, solicita: 20 millones de dólares por daños a su reputación y 7 más por las ganancias que habría obtenido el humorista tras la polémica.

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Una canción icónica en el centro del conflicto

“Ciclo sin fin” es una de las canciones más representativas de El Rey León, reconocida globalmente por su impacto cultural y musical.

Incluso, según el documento legal, el compositor defendió el verdadero significado de la letra, indicando que transmite un mensaje solemne de respeto hacia el “rey”.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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