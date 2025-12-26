Muere a los 26 años Imani Dia Smith, actriz del elenco musical de El Rey León

La comunidad de Broadway atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de Imani Dia Smith, actriz que formó parte del elenco del musical El Rey León. La joven tenía 26 años y fue atacada con un arma blanca en su vivienda, ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un ataque que conmocionó al teatro

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la agresión ocurrió el pasado domingo. Smith fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

El hecho habría ocurrido en presencia de su hijo de tres años, quien se encontraba en la vivienda al momento del ataque.

Imani Dia Smith (abc.es/Captura)

Detención de la pareja de la actriz

Tras lo sucedido, las autoridades detuvieron a Jordan D. Jackson, de 35 años, pareja sentimental de la actriz, quien figura como principal sospechoso del crimen.

El caso continúa bajo investigación mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Una carrera prometedora en Broadway

Smith era reconocida dentro de la comunidad teatral por su participación como Young Nala en El Rey León, producción en la que destacó desde temprana edad y que marcó su carrera artística.