¿Regalo navideño? Trump aumenta de $1.000 a $3.000 el bono a migrantes si abandonan EE.UU.

El gobierno de Donald Trump triplicó a 3.000 dólares (un millón y medio de colones) lo que denomina un “bono” para cada migrante en situación irregular que abandone voluntariamente Estados Unidos, pero solo durante la temporada navideña.

Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha en mayo de este año una campaña de “autodeportación”, por la que los migrantes sin permiso de residencia pueden irse del país a cambio de 1.000 dólares (500 mil colones) más los costos del viaje.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no quiere ilegales en su país. AFP (Shutterstock/Foto)

Pero hasta “finales de año” esa cifra “para volver a casa por Navidad” subirá a 3.000 dólares, se puede leer en la página web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

LEA MÁS: Esta fue la razón por la que Donald Trump mencionó a San José, Costa Rica, como un lugar peligroso

“Los extranjeros en situación ilegal que no aprovechen esta oferta especial solo tendrán una alternativa: serán detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos”, añade el departamento dirigido por Kristi Noem.

LEA MÁS: ¿Cómo lo logró? Su visa fue rechazada 3 veces, pero terminó siendo guardaespaldas de Donald Trump

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha llevado a cabo una campaña contra la inmigración ilegal, con expulsiones masivas y ha endurecido considerablemente las condiciones de entrada a Estados Unidos y la concesión de visados.