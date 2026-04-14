Farándula

Ayran Morales, creador del personaje Weedny Wax, está en el hospital

Weedny Wax confesó que está asustado porque su salud no mejora

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Por Silvia Núñez
Ayran Morales
Ayran Morales se creó un personaje llamado Weedny Wax con el que hace presentaciones y pone al público a cantar y bailar. (Cortesía/Cortesía)

El cantante, imitador y transformista Ayran Morales encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que se encuentra en el hospital Calderón Guardia, luchando contra un fuerte dolor sin saber a qué se debe.

El artista, conocido por dar vida al popular personaje Weedny Wax y por su paso en distintos programas de Repretel, contó que desde hace horas empezó a sentir intensos dolores en el estómago, lo que lo obligó a buscar atención médica.

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“Gracias a todos por preocuparse. No sabemos si es la vesícula, pero es algo del estómago. Tengo mucho dolor en todo el estómago”, publicó desde el centro médico.

Morales también confesó que la situación lo tiene bastante afectado, pues conforme pasan los minutos el dolor es más agudo y aún los doctores no han determinado qué es lo que tiene.

“Estoy un poco asustado y con mucho dolor”, confesó.

Ayran Morales ha trabajado para los Toros del 6 y para La Matraca de Repretel.

Según explicó, los doctores manejan varias posibilidades, entre ellas una úlcera, pancreatitis o problemas en la vesícula, por lo que permanece bajo observación mientras le realizan los exámenes correspondientes.

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Por ahora, sus seguidores se mantienen atentos a su evolución, enviándole mensajes de apoyo y esperando que pronto pueda recuperarse de este difícil momento.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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