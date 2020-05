“Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mí nadie me puede decir qué puedo o no hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen y a los que algún día creerán", dijo en Instagram.