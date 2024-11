Bailarín de Lynda Díaz tomó una decisión drástica tras quedar nominado en MQB

Lynda Díaz y César Abarca fueron nominados para la gala nueve.

El bailarín de Lynda Díaz tomó una decisión crucial tras quedar nominados en el programa Mira quién baila este domingo, ya que está ceñido de continuar en competencia.

La Teja estuvo presente en la gala ocho; ahí vimos al bailarín, quien nos comentó que a nadie le gusta estar en zona de nominación, pero que él eso lo ve como un reto.

“Tienen razón los jueces, hay que empezar a arriesgar más, entonces voy a sacar los pasos prohibidos de César”, detalló el vecino de Moravia.

El apuesto joven dijo que en la gala nueve a Lynda Díaz y a él les toca bailar pasodoble y bolero clásico.

“Voy a usar la misma poción que usé en la quinta gala cuando bailamos salsa, que fue complicada y se notó que costó. A Lynda la vamos a poner a girar más, a hacer pasos más complicados, con tiempos más marcados”, detalló Abarca.

El joven, de 28 años, detalló que a pesar de que la empresaria tuvo un quiebre en plena competencia alegando que se quería ir, reveló que ya está en el punto donde está disfrutando cada una de las galas.

César Abarca dijo que Lynda Díaz le está poniendo al baile. Fotografía: Lilly Arce.

“Puede ser que para ella (Díaz) sí sea un poco más cansado ir y venir de Miami a Costa Rica, porque ella tiene su estilo de vida, se hace cargo de su empresa, y aun así le toca ensayar”, agregó.

El bailarín expresó que, a pesar de que el programa es un reality show y no una competencia, no quiere decir que no lo vayan a hacer bien.

“Ella está tranquila, lo está disfrutando y se está esforzando cada día más. Lo bueno de todo esto es que ya tiene una mentalidad correcta al no querer irse de la competencia”, concluyó.

Los nominados para la siguiente gala son Berny Madrigal y Lynda Díaz, quienes lucharán por mantenerse con vida.

Recordemos que este domingo pasado quedaron eliminados Janeth García junto con Michael Rubí, luego de estar nominados con Naomi Valle y Erick Vásquez.