Bailarín JP Olivato cierra un ciclo y comienza de cero tras separarse de la modelo Eli Vásquez

El reconocido instructor de zumba JP Olivato decidió dar un paso valiente en su vida personal: cerrar un ciclo y comenzar de cero.

El guapo bailarín, conocido por su energía y alegría en cada clase, confirmó desde mediados de año que ya no está junto a la modelo Eli Vásquez, madre de su hijo, y el fin de semana decidió mudarse de apartamento para dejar atrás los recuerdos y abrirse a una nueva etapa.

LEA MÁS: Con este TikTok, JP Olivato confirmaría cómo está su situación sentimental con la modelo Eli Vásquez

JP Olivato demostró lo nucho que extraña a su hijo

En sus redes sociales, JP compartió un mensaje cargado de sentimientos donde explicó las razones que lo llevaron a hacer este cambio tan importante. En la imagen sale abrazado de Batata, su fiel perro.

“Aquí doy por cerrado un capítulo de mi vida y abro camino a lo nuevo. Era necesario ese cambio. Amaba ese lugar, pero seguía trayéndome recuerdos. Lo nuevo siempre da miedo, pero uno tiene que seguir con miedo y todo. Dios está moviendo sus fichas para que todo sea para bien”, escribió.

JP Olivato es uno de los instructores de zumba más seguidos. (Cortesía)

Más cerca de su hijo

Aunque no ha querido profundizar en los motivos exactos de la separación, todo hace indicar que fue la modelo la que se fue de la casa que compartían juntos.

LEA MÁS: JP Olivato lanzó tremenda predrada que podría ir dirigida a su expareja Eli Vásquez

El brasileño, quien se ha ganado el cariño del público por su carisma en los escenarios y clases de zumba, se mostró agradecido por las lecciones vividas y convencido de que los nuevos comienzos siempre traen grandes cosas.

“Se viene una nueva etapa, nuevo lugar, nuevo todo”, agregó en su posteo.

Hace unos días también contó que el nuevo apartamento queda a un kilómetro de la casa de donde ahora vive su hijo, por lo que ahora lo va a tener más cerca.

JP Olivato no solo se separó de la modelo Eli Vásquez sino que también ya decidió cambiarse de casa para empezar de nuevo. (redes/Instagram)

Con este cambio de casa, JP no solo deja atrás un espacio físico, sino también un pasado que marcó una etapa importante de su vida, y ahora se prepara para reconstruir su camino con ilusión y fe.

LEA MÁS: Quiero chepiar de: João Paulo será un tico completo