Bailarín Michael Rubí le quitó mala costumbre a actriz Lorna Cepeda

Hace un mes Lorna Cepeda y Michael Rubí se conocieron en Los Cabos, México, y ahora son toda una sensación en Dancing with the stars. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La actriz Lorna Cepeda está aprendiendo no solo a bailar ballroom desde que aceptó ser parte de las estrellas de Dancing with the Stars-Costa Rica.

La colombiana, de 51 años, también está aprendiendo a alimentarse mejor y todo es gracias a su pareja de baile, Michael Rubí.

Cuando el bailarín costarricense conoció a la “Peliteñida”, descubrió que ella no come frutas y mucho menos consumía agua; sin embargo, él -poco a poco- ha ido quitándole esa mala costumbre.

Michael se pasa vacilando a Lorna porque ya no hace berrinches por tomar agua. Instagram

Durante los primeros ensayos, lo único que Lorna tomaba era gaseosas, y así todo el día, por lo que Rubí se la pasaba regañándola pues esto no es bueno para la salud, máxime cuando se está haciendo tanto ejercicio por medio de los ensayos.

Para quitarle este “vicio”, el bailarín optó por regalarle un botellón para que lleve solo agua a los ensayos, y por lo visto ya está logrando su objetivo.

En sus historias de Instagram, Rubí se la pasa grabando a Lorna cuando terminan de ensayar y ella se va inmediatamente a tomar agua o a comer alguna fruta para recuperar energías.

Ya ven, esta experiencia de baile no solo le dejará buenos recuerdos a la “Peliteñida” sino también mucho aprendizaje, pues poco a poco va entendiendo que hay que alimentarse bien.