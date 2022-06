Lorna Cepeda sufre al máximo los ensayos de Dancing with the stars

Lorna Cepeda está sufriendo bastantes los ensayos. Instagram.

La actriz Lorna Cepeda está sufriendo mucho los ensayos de Dancing with the stars.

Michael Rubí, su pareja de baile, subió algunos videos a Instagram en los que se le ve totalmente liquidada del cansancio, pues, al igual que todos, debe practicar tres horas diarias (como mínimo).

Un detalle que llamó la atención es que parece que la intérprete de la Peliteñida no acostumbra a hacer mucho ejercicio ni que coma muy saludable, pues no le gustan las frutas e, incluso, algunos días desayuna helado, por lo que el bailarín le ha tenido que enseñar hasta a alimentarse.

Aun así, Rubí dice que ha visto una mejoría en su compañera, por lo tanto, seguramente se reflejará en la pista de baile en la próxima gala.

Química

Desde que empezaron a ensayar, el bailarín alajuelense confesó que estaba todo nervioso porque no sabía cómo lo iba a recibir la interprete de la Peliteñida, personaje de la famosa novela colombiana “Yo soy Betty, la fea”.

Sin embargo, a él le bastó un ensayo, para descubir que ella es una mujer llena de energía, supersimpática y con cero poses de diva.

“Ya no tengo susto, ahora lo que tengo es emoción y alegría, porque yo no les puedo explicar a ustedes la persona que ella es, o sea, es tan graciosa que en el ensayo de ayer (lunes), que ensayamos tres horas, no me pude concentrar. Yo siempre he sido como muy estricto y con ella no se puede, es imposible, porque hay que reír todo el día y me encanta”, confesó.

[ Estas son las parejas que se moverán en la pista de Dancing with the stars ]

Apenas terminó su primer ensayo, Lorna hizo una publicación en Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, para contar que el bailarín costarricense la estaba haciendo sudar como nunca.

“Casi me mata, no sé en qué momento dije, ‘¡Ay, sí, qué chévere!’. Mírenme como estoy, como una loca”, vaciló la Peliteñida.

Michael aseguró que Lorna es bien disciplinada y que a pesar de que tienen muy poco tiempo para aprenderse la primera coreografía, le ha salido muy buena alumna, por lo que sí han avanzado mucho.

“Ella en serio es lo máximo. No saben la alumna tan disciplinada que tengo”, expresó muy emocionado.