Bailarín Michael Rubí y su novio pasaron por momentos de gran angustia en México

El bailarín Michael Rubí y su novio, el estilista Jonathan Aparicio, pasaron por momentos de gran angustia la madrugada de este viernes tras ser sorprendidos por un temblor en Ciudad de México.

A la pareja la despertó a las 12:48 a. m. la alerta sísmica que comenzó a sonar en todos sus dispositivos electrónicos y en los altoparlantes de la calle, obligándolos a salir de la cama y evacuar el edificio donde se encontraban.

Michael Rubí y su novio Jonathan están juntos en Ciudad de México, donde vive el bailarín por su trabajo con Gloria Trevi. Fotografía: Instagram Michael Rubí. (Instagram/Instagram)

De cinco grados

Según el Servicio Sismológico Nacional de México, el movimiento tuvo una magnitud de 5 grados, con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 5 kilómetros, lo que hizo que se sintiera en varias zonas del país.

Esto fue lo que le pasó a Michael Rubí

La reacción de Michael Rubí

El actual campeón de Mira quién baila relató en sus redes sociales que estaban profundamente dormidos cuando comenzó el caos.

“Solo le grité a Jonathan que se pusiera los zapatos y que saliéramos rápido”, contó.

Michael explicó que su novio no entendía lo que estaba pasando.“Jonathan estaba dormido y yo lo levanté”, dijo, mientras él mismo trataba de reaccionar en medio del susto.

En vez de bajar, subieron

Durante la evacuación, algunas personas comenzaron a gritarles que, en lugar de bajar, subieran a la azotea del edificio.“Había gente arriba y yo pensaba que era una pésima idea, porque si se caían los edificios nos caían encima, pero una amiga me dijo que bajar podía ser peor porque podíamos quedar atrapados”, relató Rubí.

Así resumió Michael Rubí lo que vivió en México

Además de la pareja, en el apartamento se encontraba una amiga, quien también tuvo que salir de las cobijas para evacuar.

Pese al gran susto, Michael confirmó que todos se encuentran bien y fuera de peligro.