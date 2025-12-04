Michael Rubí reaparece con potente mensaje tras señalamientos de Lynda Díaz

El bailarín Michael Rubí reapareció en redes un día después de las controversiales afirmaciones que hizo Lynda Díaz sobre él.

La exmodelo dijo el miércoles en dos posteos y una transmisión en vivo de Instagram que ella se vio obligada a dejar Mira quién baila el año pasado porque Michael Rubí la abandonó.

Michael Rubí es el bailarín ganador de la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Michael Rubí. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lynda Díaz revela por qué realmente salió de Mira quién baila y le manda un recadito a Michael Rubí

Lynda felicitó a Rubí por haber ganado la segunda temporada del reality de baile de canal 7 este 2025 y, tras culparlo de su salida del programa el año pasado, le dijo que “ganar una competencia es admirable, pero crecer como ser humano es aún más valioso”.

Rubí evita responderle directamente a Lynda

Michael no se quiso referir directamente a lo que dijo Lynda, pero este jueves publicó una historia de Instagram en la que celebró el ser humano que es, lo que habría sido una respuesta indirecta para la expresentadora de canal 7.

LEA MÁS: Teletica se pronuncia sobre revelación de Lynda Díaz que salpica a su bailarín Michael Rubí

“Me sigo esforzando cada día por ser mi mejor versión, por ser amoroso y humano antes que cualquier otra cosa, y por eso recibo tanto amor de familia, de amigos, de todos ustedes acá. Estoy muy orgulloso de la vida que tengo que es REAL y estoy muy orgulloso aún de la persona que soy”, escribió.

Michael Rubí publicó este mensaje este jueves que tiene tono de indirecta para Lynda Díaz. Fotografía: Instagram Michael Rubí. (Instagram/Instagram)

Un mensaje acompañado por sus seres más queridos

Rubí acompañó el mensaje por un collage de fotos con sus personas más especiales y queridas, entre esos con su novio, su mamá, sus hermanos, algunos bailarines de Mira quién baila y con Janeth García, con quien bailó oficialmente en el programa de canal 7 en el 2024.

En otro mensaje fue más directo: “Cierro este capítulo con gratitud, amor y sobre todo con la conciencia tranquila; no necesito más palabras porque mi vida me representa”.

LEA MÁS: Lynda Díaz explicó por qué expuso hasta ahora situación con Michael Rubí y tomó esta decisión tras lo que dijo