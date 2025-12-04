Lynda Díaz explicó por qué expuso hasta ahora situación con Michael Rubí y tomó esta decisión tras lo que dijo

Horas después del burumbún que armó con unos posteos en redes en los que culpó al bailarín Michael Rubí por su retiro de Mira quién baila, en el 2024, Lynda Díaz expuso por qué ventiló la situación hasta un año después de acontecida.

La exmodelo y empresaria aseguró este miércoles en dos extensas publicaciones de Instagram que Michael la abandonó días antes de la final del reality de baile que canal 7 produjo por primera vez el año pasado y ella no tuvo otra salida que dejar el programa.

Lynda Díaz y Michael Rubí bailaron juntos en la gala de intercambio de parejas de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“Comencé a trabajar con Michael. Logramos avances importantes en poco tiempo, y yo estaba muy entusiasmada. Pero durante la gala en la que fui nominada, él no se presentó: no estuvo para las fotos, no estuvo al final del programa y, lamentablemente, jamás recibí una explicación. Para mí, fue un golpe emocional fuerte”, fue parte de lo que dijo Lynda.

La razón por la que Lynda decidió hablar hasta ahora

Tras esas publicaciones, la expresentadora de canal 7 anunció una transmisión en vivo por Instagram en la que hablaría más del tema y una de las novedades que soltó, respecto a lo que ya había ventilado, fue la razón por la que sacó a la luz el tema hasta ahora.

“Yo no soy de dejar las cosas así. A mí me gustan las cosas claras. Soy así, es mi forma de ser y punto. Tal vez me pude haber quedado callada, pero no soy de esas”, dijo Lynda antes de soltar la verdadera razón por la que habló de eso casi un año después.

Lynda Díaz se sinceró con dos extensas publicaciones en redes que, tras el burumbún que hizo, eliminó. Fotografía: Captura Instagram Lynda Díaz. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Luego mencionó que se liberó de ese tema porque no hace mucho logró comprobar que un mensaje filtrado, en el que supuestamente Michael hablaba mal de ella y de su esposo con otro bailarín del programa, sí era real y no un montaje como le hicieron creer en un momento.

“Salió del teléfono de él, sí lo dijo. Él lo negó pero está comprobado que es un mensaje original y me dolió porque yo traté de atenderlo de la mejor manera que pudimos en mi casa, con mucho respeto”, dijo Lynda.

El mensaje filtrado que detonó todo

Mencionó que cuenta con pruebas de que ese mensaje en el que Rubí, supuestamente, se quejaba de que Lynda no bailaba nada y de que su esposo Anthony Alfonso se metía en todo, es real y eso dio pie a hablar públicamente sobre la situación que guardó por tantos meses y que no la dejaba en paz.

“No me estoy inventando nada. Hay un Dios que todo lo ve. Yo no dejé la competencia porque me dio la gana. La producción (de Teletica) no me falló, falló Michael”, recalcó.

Más adelante, Lynda contó que trató de buscar y hablar con Michael, pero nunca tuvo la oportunidad.

“Ustedes no saben el peso que me he sacado de encima”, dijo al aceptar que los posteos que hizo en Instagram este miércoles fueron muy liberadores para ella quien, afirmó, sufrió y lloró tras verse obligada a dejar el programa de canal 7 porque no tenía bailarín.

“Me jugaron sucio a mí, mucha gente salió lastimada de esto y no se vale (...). Traté de hacerlo con él (abordar el tema directamente con Rubí) pero nunca me dio respuesta y después de todo eso me vengo a enterar de los textos (los mensajes supuestamente escritos por Michael que se filtraron) hace nada y que no eran textos falsos como pensábamos todos”, mencionó.

Lynda Díaz se sinceró con dos extensas publicaciones en redes que, tras el burumbún que hizo, eliminó. Fotografía: Captura Instagram Lynda Díaz. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Lynda elimina los posteos que desataron la polémica

Sobre los posteos que hizo y que desataron la controversia, Lynda tomó una drástica medida. “Los post los voy a eliminar”, afirmó.

Apenas terminó su transmisión en vivo, Lynda borró ambos posteos de la discordia.

Michael guarda silencio; Teletica, lo rompe

Michael Rubí no quiso referirse a la situación que ventiló Díaz. Ante una consulta de La Teja al respecto, él respondió: “Me reservo mis comentarios, gracias y lindo día”.

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, evitó referirse a profundidad sobre el tema pero dijo que estas situaciones se debían resolver entre ellos.

“Cada uno tiene libre expresión en este país. Nosotros no vamos a echar limón a la herida pues mantenemos una relación profesional con Michael (Rubí) y así es esto, es una competencia muy fuerte, donde se mezclan demasiadas emociones y al final todos somos seres humanos.

Michael Rubí y Mariana Uriarte ganaron la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“No tengo nada qué decir más que eso, es nuestra posición. Hay cosas que quedan ahí entre famosos y bailarines que ellos tendrán que arreglar. De nuestra parte seguimos trabajando con el objetivo de llevar la ayuda a las fundaciones”, afirmó Peraza.