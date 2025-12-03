Teletica se pronuncia sobre revelación de Lynda Díaz que salpica a su bailarín Michael Rubí

La productora de Mira quién baila (MQB), Vivian Peraza, expresó la posición de Teletica en el conflicto que revivió Lynda Díaz este miércoles y que salpica a Michael Rubí, uno de los principales bailarines de los programas de canal 7.

Lynda Díaz y Michael Rubí bailaron juntos en la recta final de Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica. (MQB)

Lynda Díaz asegura que se sintió abandonada por Michael Rubí

Díaz publicó este miércoles en Instagram dos mensajes en los que aseguró que ella se vio obligada a dejar MQB el año pasado porque el bailarín Michael Rubí la abandonó, lo que representó un golpe emocional muy grande para ella.

“Cuando tuve el cambio de bailarín (empezó la competencia con César Abarca), comencé a trabajar con Michael. Logramos avances importantes en poco tiempo y yo estaba entusiasmada. Pero durante la gala en la que fui nominada, él no se presentó: no estuvo para las fotos, no estuvo al final del programa y, lamentablemente, jamás recibí una explicación”, fue parte de lo que confesó Lynda a un año de su participación en el mediático show televisivo.

Respuesta de Teletica: “Cada quien tiene libre expresión”

Ante esas afirmaciones de Díaz, Vivian Peraza, productora del programa, dijo a La Teja que cada quien puede expresarse libremente y reconoció que en el programa se mezclan muchas emociones que pueden desembocar en situaciones de este tipo.

“Cada uno tiene libre expresión en este país. Nosotros no vamos a echar limón a la herida pues mantenemos una relación profesional con Michael (Rubí) y así es esto, es una competencia muy fuerte, donde se mezclan demasiadas emociones y al final todos somos seres humanos”, dijo Vivian Peraza a este medio.

Vivian Peraza es productora de los grandes programas de Teletica como Mira quién baila y Nace una estrella. (Instagram)

Recalcó que esa posición es la del canal y que los problemas que surjan entre bailarines y participantes se deben resolver entre ellos y nadie más.

“No tengo nada qué decir más que eso, es nuestra posición. Hay cosas que quedan ahí entre famosos y bailarines que ellos tendrán que arreglar. De nuestra parte seguimos trabajando con el objetivo de llevar la ayuda a las fundaciones”, finalizó Peraza, quien no negó que entre bailarines existan roces como se ha hablado en los últimos años.

Contexto: Rubí acaba de coronarse campeón

Lynda sorprendió con todo lo que dijo a tres días de que Michael Rubí y Mariana Uriarte se convirtieran en campeones de la segunda temporada de Mira quién baila.

Además de todo lo que dijo sobre Michael Rubí, Lynda aprovechó para felicitarlo por su triunfo en esta edición del programa.

