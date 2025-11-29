Lynda Díaz regresa a la pista de baile y revela el deslumbrante vestido que usará

Lynda Díaz está a pocos días de volverse a subir a una pista de baile para competir y, de cara a ese regreso, la exmodelo reveló el deslumbrante vestido que usará.

Díaz demostró sus dotes de bailarina el año pasado durante la primera temporada de Mira quién baila.

Lynda Díaz participó en Mira quién baila en el 2024. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda se prepara para una nueva competencia

Tras su controversial paso por el reality de baile de canal 7, Lynda y su esposo, Anthony Alfonso, comenzaron a llevar clases de salsa en Miami.

Cerca de un año después de estar en una academia de baile, la pareja está lista para competir: lo hará en enero, a ritmo de salsa, y en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Los esposos ya están prácticamente listos para la competencia y uno de los detalles más importantes para ese gran día, Lynda lo mostró en Instagram este sábado.

Este vestido usará Lynda Díaz en su regreso a la pista de baile

Un vestido full brillo y diseño tico

“Aquí les estoy mostrando el leotardo para la competencia de salsa en Nueva Jersey, en enero. Sabía que iba a quedar bonito, pero no tan rebonito. Está lleno de cristales por todo lado”, expresó Lynda mientras mostraba la prenda.

El vestido se ve bastante sensual y costoso. Es de color turquesa, con mucha barba y pedrería. La diseñadora, mencionó la expresentadora de Teletica, es costarricense.

“Estoy superemocionada. Es diseño costarricense. Dio (la diseñadora) exactamente con lo que andaba buscando. Está soñado”, mencionó.

Un estilo que ya había dejado huella

Hay que recordar que cuando Lynda compitió en Mira quién baila, ella se encargó totalmente de su vestuario; eso sí, todo lo que iba a usar tuvo que tener el aval del canal.

