Sale a la luz video de la fiesta de bodas de la hija de Lynda Díaz: exparticipante de Nace una estrella cantó

Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz, y su ahora marido Colby Watkins se casaron el pasado 1 de noviembre y celebraron su matrimonio con un fiestón lleno de lujos y exclusividades.

La pareja dio el sí en Miami y en las últimas horas publicaron un video que resume la fiesta que celebró su unión, en la que hasta cantó una exparticipante de Nace una estrella.

Así fue la fiesta de bodas de Linda Liz, hija de Lynda Díaz

Fiesta “de diseñador”

Fue la diseñadora de la fiesta, Sissi del Rey, quien compartió en Instagram un “reel” de más de dos minutos de la pachanga que organizó en honor a Linda Liz y su atractivo marido gringo.

Según la grabación, el festejo tuvo dos partes: uno formal y protocolario de la entrada de los novios, el vals y la cena (tras el sí, al aire libre) y otro de la fiesta, con carnaval y nueva ropa para los novios.

Priscilla Díaz cantó en la boda de Linda Liz.

“Un regalo del universo”

En el video que compartieron, aparecen imágenes de la cantante Priscilla Díaz, exparticipante de Nace una estrella, quien cantó en la primera parte de la fiesta.

“Un regalo del universo conocerte y cantar en tu día especial. Los amo”, escribió Díaz. Ella participó en la quinta temporada del reality de canto de canal 7, que se emitió en el 2021 y obtuvo el tercer lugar. Zorán ganó esa vez.

“Te amo”, reaccionó Linda Liz a lo que dijo Priscilla sobre su participación en la boda.

Linda Liz se casó el 1 de noviembre. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

