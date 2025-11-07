Linda Liz, hija de Lynda Díaz, revela la herencia que recibió su esposo de su millonario papá Gary Austin

Linda Liz Watkins, la hija mayor de Lynda Díaz, conmovió a sus seguidores al revelar la herencia que recibió su esposo, Colby Watkins, de parte de su papá Gary Austin, quien falleció el pasado 26 de octubre a los 84 años.

En una historia de Instagram, la joven diseñadora recordó el gusto por la moda que caracterizaba a Austin y, entre recuerdos y nostalgia, contó cuál fue el detalle especial que él dejó para su esposo.

Un papá con mucho estilo

“Para quienes conocieron a mi papá, saben que tenía un estilo audaz, siempre a la vanguardia de la moda y dejando huella. Su presencia era fuerte, segura y única”, escribió Linda Liz, quien siempre consideró a Gary Austin como su papá, aunque no fuera su padre biológico.

Gary fue esposo de Lynda Díaz y, durante años, fue una figura paterna tanto para Linda Liz como para su hermana Nicole “Coco” Roper. El empresario sí es padre biológico de los gemelos Tiffany y Gary.

El día que Gary decidió su herencia

Linda contó que, poco antes de su boda con Colby, fueron a mostrarle al empresario los zapatos Christian Louboutin (los famosos “Loubs” de suela roja) que su esposo usaría para el gran día.

“Cuando los vio, preguntó: ‘¿Qué talla eres?’. Colby respondió: ‘Trece’. Papá sonrió y dijo: ‘Bueno, ahora sé a quién le dejaré todos mis zapatos’”, relató la hija mayor de la exmodelo.

El novio se casó con zapatos del millonario

El matrimonio de Linda Liz y Colby se realizó el 1.º de noviembre, apenas unos días después del fallecimiento de Austin.

En honor a él, Colby decidió no usar sus Loubs nuevos y, en cambio, escogió unos zapatos dorados Jacquard Saint Laurent del armario del empresario.

“Ver a mi esposo probándose los zapatos de mi papá fue como un momento perfecto de Cenicienta. Colby terminó usando un hermoso par dorado, literalmente poniéndose en los zapatos de mi papá”, contó emocionada.

Un homenaje lleno de amor y elegancia

El gesto se convirtió en un homenaje simbólico al hombre que marcó la vida de Linda Liz y su familia.

Más allá del lujo, la diseñadora dejó claro que cada par de zapatos que su esposo heredó representa el legado de un hombre que siempre caminó con estilo… y con mucho corazón.

