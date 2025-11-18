Linda Liz y su esposo sorprenden a Lynda Díaz con un detalle que vale oro

A pocos días de su matrimonio, Linda Liz y su esposo, Colby Watkins, sorprendieron a Lynda Díaz con un gesto que, según la exmodelo, “vale oro”.

LEA MÁS: Lynda Díaz no se quedó callada y dijo sus verdades tras expulsión de Daniel Montoya de Mira quién baila

Díaz compartió la emoción este martes en una historia de Instagram, donde mostró el inesperado regalo que le enviaron los recién casados.

Así sorprendió Linda Liz a su mamá Lynda Díaz

Una carta especial… y un cupón que derritió a Lynda

La pareja envió una carta de agradecimiento a Lynda y a su esposo, Anthony Alfonso, por todo el apoyo recibido durante la boda. Pero entre la carta venía algo más: un pequeño cupón hecho por Linda Liz que desató la felicidad de su mamá.

“Además de la cartita, venía este cuponcito y miren lo que dice”, comentó Lynda al mostrarlo a sus más de 150 mil seguidores.

El cupón le otorgaba a la exmodelo un privilegio muy especial: ser la primera persona en llevar a los futuros hijos de la pareja a conocer la nieve.(Importante aclaración: hasta ahora, los esposos no han anunciado que estén esperando bebé).

LEA MÁS: Lynda Díaz da polémico consejo a Ericka Morera por comentarios de los jueces en Mira quién bailaLynda Díaz da polémico consejo a Ericka Morera por comentarios de los jueces en Mira quién baila

Linda Liz y Lynda Díaz estuvieron en Costa Rica juntas hace unas semanas. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

“Esto vale oro para mí”

“Significa que cuando ellos tengan el bebé, yo tengo la oportunidad de llevarlos a la nieve por primera vez. Esto vale oro. No se imaginan lo que significa esto para mí”, expresó Lynda, visiblemente emocionada.

La presentadora incluso ya tiene el destino perfecto: posee una propiedad en Aspen, Colorado, uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos para disfrutar la nieve y los deportes de invierno como el esquí.

Lynda Díaz y Anthony Alfonso en la boda de Linda Liz. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

Una boda reciente y llena de amor

Linda Liz y Colby se casaron el pasado 1 de noviembre en una elegante y romántica ceremonia que selló su historia de amor.

LEA MÁS: Linda Liz, hija de Lynda Díaz, revela la herencia que recibió su esposo de su millonario papá Gary Austin