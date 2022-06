Bailarina Alhanna Morales destacó la mayor cualidad de Álvaro Mesén de su paso por Dancing

El respeto es la cualidad que Alhanna Morales destaca de Álvaro Mesén. Foto Adrián Soto. (Adrian Soto)

Si hay una cualidad que la bailarina Alhanna Morales recuerda de su excompañero en Dancing with the stars, Álvaro Mesén es lo respetuoso que fue en todo momento.

Varo, quien evoluciona satisfactoriamente luego de ser operado de urgencia este miércoles, debido a un absceso en el cerebro (infección), se ganó el cariño de la experimentada coreógrafa, pues aunque no les fue tan bien en la pista, siempre se portó como los grandes con ella.

Ambos fueron parte de la tercera temporada de Dancing with the stars y salieron eliminados de terceros, tiempo suficiente para que la profe de meneos se diera cuenta de la calidad de persona que es el exfutbolista.

A Morales le contamos lo que ocurrió con Mesén, ya que no lo sabía y le sorprendió, pero a su vez le mandó todas las buenas vibras al exportero.

–¿Cómo toma la noticia de que Álvaro tuvo que ser operado de emergencia por un problema en su cabeza?

Realmente no lo sabía porque he estado un poco desconectada de todo porque me dio covid, pero la verdad es que me duele mucho la noticia porque a pesar de que no hablo mucho él, le guardo mucho cariño, lo quiero un montón. A él y a la familia les mando las mejores vibras, espero que pronto se recupere y que me esté apoyando ahora que comienza el programa. Espero que siga siendo la persona linda y especial que es.

–¿Qué recuerda de esa experiencia con Álvaro en Dancing?

Fue una experiencia muy bonita, él es una persona superespecial, muy tranquilo y la familia ni qué decirte, las hijas son preciosas y la esposa siempre nos apoyó muchísimo. En cuestión de baile sí le costaba un poco más, pero él dio lo que pudo y trataba de hacerlo lo mejor posible, fue muy lindo y con él y la familia me llevé superbién.

–¿Quedó una amistad o se dejaron de hablar?

Sí quedó una amistad porque sé que me lo topo y lo saludo, pero no volvimos a conversar desde hace mucho tiempo. A veces he subido fotos a redes y lo etiqueto, pero me parece que él no las ve porque no usa mucho redes sociales.

–¿Cuál cualidad resaltaría de Álvaro?

Siempre recuerdo que es superrespetuoso, tanto así que cuando teníamos que hacer cargadas él se incomodaba todo porque a veces ensayando chocábamos o me golpeaba y siempre estaba apenado, pidiendo disculpas, es algo que le recalco un montón. Lo veo como una persona muy correcta.

–¿Sufría mucho con los ensayos y las presentaciones?

Claro que le costaba, pero nunca lo vi frustrado, nunca dejó el ensayo ni nada. Cuando estaba cansado lo dejaba ir a tomar agua para que se despistara, pero nunca tuvo una mala actitud, siempre muy esforzado, lo intentaba las veces que se necesitara y yo trataba de adaptarme bien a él.

No duramos mucho porque salimos en la tercera gala, pero ese poco fue tiempo fue una experiencia muy linda.

Alvaro Mesén demostró ser un gran caballero con Alhanna Morales. Fotos Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

–Cambiando de tema, ¿cómo está usted de salud y cuándo podrá ensayar con Mauricio Hoffman?

Ya estoy mejor, ya el sábado empezamos a ensayar, hoy (jueves) vamos a hacerlo virtual, pero todavía estamos en veremos y organizando horarios.

–¿Cuál fue la primera sensación al ver que su pareja es Mau?

Me alegró porque ya habíamos bailado en una temporada en que él estuvo de invitado, nos tocó bailar una samba y ahora me emociona porque ya tengo una idea de lo que es. Además sé que estuvo en Bailando por un sueño y quiero sacarle el jugo todo lo que se pueda, de mi parte yo voy a poner todo lo que tengo para hacerlo lo mejor posible.