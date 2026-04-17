Bailarina Andreína Méndez fue atacada por un rottweiler y muestra las secuelas físicas y emocionales que sufre

Andreína Méndez, bailarina costarricense, fue atacada por un perro hace un mes y hasta ahora se atrevió a hablar por lo difícil que ha sido su recuperación. (redes/Instagram)

La bailarina costarricense Andreína Méndez reveló el duro proceso que ha vivido tras ser atacada por un perro hace un mes, una experiencia que —según sus propias palabras— le dejó no solo secuelas físicas, sino también un fuerte impacto emocional.

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, Méndez relató que aquel día su vida cambió por completo, luego de ser agredida por un perro de raza rottweiler que, según le habían asegurado, era “inofensivo y amigable”.

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Según contó, el ataque fue tan fuerte que la obligó a poner en pausa su trabajo, el baile y muchas de las actividades que forman parte de su vida diaria por las heridas y secuelas.

“Fui víctima de un ataque de un perro que me aseguraban era inofensivo y amigable. Desde entonces mi vida no ha sido la misma (...)”, publicó.

Andreína Méndez mostró parte de las heridas que le dejó el animal en su cuerpo. (redes/Instagram)

La bailarina también hizo énfasis en lo difícil que ha sido enfrentar la falta de empatía y responsabilidad tras lo ocurrido, asegurando que este tipo de situaciones dejan al descubierto quiénes realmente están presentes en los momentos complicados.

“Eso también deja marca. No hay más opción que ser fuerte aunque no tengo los ánimos ni las mejores condiciones para serlo. Comparto esto porque no quiero que se vea como algo que pasa o algo que se puede minimizar. No es normal. No está bien. Y definitivamente, no debería repetirse”, señaló.

La bailarina Andreína Méndez confesó que lo más difícil ha sido el daño emocional y el no poder trabajar. (redes/Instagram)

Mensaje para los dueños

Además, la profesora de baile envió un mensaje directo —aunque sin mencionar nombres— a quienes considera responsables, señalando la importancia de asumir las consecuencias de los actos.

“Las situaciones difíciles no solo muestran lo que pasó, también dejan ver cómo cada quien decide actuar después. Y en esos detalles es donde realmente se conoce el nivel de empatía, conciencia y responsabilidad. Ojalá todos entendieran el peso que pueden tener sus acciones, incluso cuando deciden no hacerse cargo”, publicó.

Méndez también fue clara en que el hecho de que esté intentando retomar poco a poco su vida no significa que ya esté bien.

“Sanar no siempre se ve perfecto… a veces se ve como levantarse, aunque por dentro todavía esté doliendo”, reflexionó.

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Andreína Méndez ha sido bailarina de varios artistas nacionales y de artistas internacionales cuando vienen al país. (redes/Instagram)

Finalmente, aseguró que comparte su historia no para generar lástima, sino para crear conciencia sobre este tipo de situaciones, que, según dijo, no deberían repetirse y para que los dueños de este tipo raza de perros sean más cuidadosos.

“Decido hablar hasta ahora porque no me sentía preparada aún para hacerlo, pero creo que es importante lo sepan para que las personas que tienen perros de raza agresiva tomen todas las medidas de seguridad y precauciones posibles cuando tienen una visita o anda los perros en la calle. No se confíen solo porque con ustedes son amigables y no expongan a otras personas a pasar por esto”, concluyó.