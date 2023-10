Bailarina de Dancing with the Stars relata su dura historia de vida para motivar a otras personas

Yessenia Reyes es una de las bailarinas más conocidas de Dancing with the Stars. (Instagram)

Aunque siempre la vemos muy feliz sobre la pista de baile, Yessenia Reyes arrastra una dura historia de vida que contó el viernes por la noche para inspirar y motivar a otras personas.

La artista así lo aseguró en Instagram, donde hizo la publicación, en la que habló de una depresión que sufrió, después una enfermedad y en medio de todo una ruptura amorosa.

Según ella, el objetivo de desnudar su historia fue para que personas que están sumidas en situaciones similares sepan que todo es pasajero, se vuelvan a levantar y continúen su camino sin rendirse.

Yessenia Reyes bailó con Víctor "El mambo" Núñez, en la edición más reciente de Dancing with the Stars. (Mayela Lopez)

“Sobreviví a la peor depresión, totalmente dependiente de medicamentos y terapias sin resultados, pero logré salir de ahí apenas viva y a rastras”, mencionó Reyes, muy reconocida en el país por su participación en el programa Dancing with the Stars, de canal 7, que ganó con Renzo Rímolo en el 2015.

“Un tiempo después llegó una enfermedad física que amenazaba por completo mi vida; nuevamente, dependiente de un tratamiento y fármacos que me lastimaban día con día. Y en ese proceso me separé de quien fue mi pareja por 11 años. Sintiendo el corazón roto y el cuerpo débil, sin mi familia cerca, completamente destruida, siempre iba a mi trabajo y cumplía mis responsabilidades”, agregó la talentosa muchacha, quien es salvadoreña, pero vive en Costa Rica desde hace años.

En medio de todo ese panorama gris, ella hablaba “al cielo queriendo entender” y llorando buscaba las respuestas.

“Un día comprendí que tenía que pasar, no hay vida sin pruebas y sin dolor, sino ¿cómo reconoceríamos la mano de Dios o es que el día a día es un milagro afortunado? Supe entonces que si sobreviví a eso, no existía algo más que no pudiera superar”, dijo.

Yessenia Reyes fue la bailarina que llevó al trono de Dancing a Renzo Rímolo. (Adrian soto)

En ese momento, Reyes tomó una decisión en su vida. “Decidí que iba a respirar todos y cada uno de mis días con gratitud, ilusión y felicidad, sin esperar nada, solo dando lo mejor de mí a quien lo acepte. Iba a enojarme menos y a sonreír más. Y al final de estos últimos años me convertí en la persona con la que me encantaría cruzarme en esta vida”, finalizó.

Yessenia acompañó la publicación con fotografías que recopiló del viaje que anda haciendo desde hace varios días por la India.