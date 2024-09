Bailarina de Mira quién baila está feliz con su regreso a canal 7 tras una larga ausencia

Tatiana Sánchez regresa a bailar a canal 7 tras cinco años alejada de las cámaras de tele. (Cortesía)

Una de las bailarinas de Mira quién baila destaca entre sus otras compañeras fichadas para el reality de meneos, por la gran felicidad que tiene de regresar a canal 7 tras una larga ausencia en la tele.

La talentosa de la pista participó por última vez en un programa de Teletica Formatos en el Dancing with the Stars del 2019, donde bailó con el cantante Marko Jara. Luego de eso, “se la tragó la tierra”.

Tatiana Sánchez no estuvo en la siguiente temporada del concurso de “ballroom”, ni tampoco en los elencos de bailarines de otras producciones de temporada de Teletica Formatos, como Tu cara me suena.

LEA MÁS: Diego Bravo se pasó con este regalo que le hizo a su pareja de Mira quién baila

Cinco años después, el nombre de Sánchez volvió a aparecer en la lista de convocados por la televisora del trencito y ella reveló a La Teja la razón que la mantuvo tantos años alejada de las cámaras. Tati debutó en la pantalla en el 2017.

Según contó, la pandemia influenció mucho el camino artístico que siguió del 2020 para acá, ya que luego de la emergencia del covid-19, en el país comenzaron a surgir proyectos de teatro musical que la atraparon.

“De cuatro años para acá ha habido un ‘boom’ en el teatro musical en Costa Rica, y he estado en varios proyectos de eso. He estado bastante llena con estos proyectos, en los que también me ha tocado hacer coreografías, y en todos mis otros trabajos relacionados con el baile, como mi academia”, mencionó la bailarina profesional.

Tatiana Sánchez tuvo el reto de bailar con Óscar López en Dancing with the Stars. (Jose Cordero)

Canal 7 le tocó la puerta de nuevo

La josefina dijo que este año canal 7 la contactó para Mira quién baila (programa que estrenará el domingo 15 de setiembre) y se pudo acomodar bien para decirles que sí y regresar a bailar en televisión nacional, algo que la tiene sumamente emocionada.

“Igual llevo varios proyectos paralelos al programa, porque estoy coreografiando una obra de teatro para octubre para el programa Érase una vez, del Ministerio de Cultura y Juventud; sigo con mis proyectos de ballroom y mi academia. El reto más grande ahora es poderlos balancear, porque estar en un formato televisivo es una inversión de tiempo y energía enorme”, apuntó.

LEA MÁS: Pareja de Lynda Díaz en “Mira quién baila” reveló la forma como lo recibió el marido de ella

Durante este tiempo fuera de la tele y los proyectos que ha asumido, Tati llega más preparada que nunca para dar la competencia y llevar a la final al experto taurino, Marvin Hidalgo, quien será su pareja en el nuevo programa de canal 7.

“Ha sido bonito volver al canal y encontrarme con gente conocida, porque hay maquillistas, guardas, camarógrafos…, gente con la que compartí mucho tiempo y fue una acogida bonita. Sí es cierto que no soy la misma bailarina que antes en muchos aspectos porque he entrenado mucho, salido del país y sigo buscando conocimiento”, advirtió.

Tatiana Sánchez y Marvin Hidalgo harán pareja en Mira quién baila. (Cortesía)

Los ritmos latinos la tienen con expectativa

En cuanto a Marvin Hidalgo como bailarín y las expectativas que tiene respecto al papel que harán en el programa, Tatiana fue muy clara.

“Marvin viene con buena actitud de aprender, que me parece que es lo más importante de todo. La primera coreografía se la aprendió superbién, pero es country y, obviamente, van a llegar ritmos más retadores. Ya tendremos que ver cómo está con el movimiento latino, pero en este primer programa será bonito porque como él tiene ese carácter vaquero, se siente en su elemento y eso le dará confianza. Si nos hubieran puesto reguetón, habría sido más complicado para él”, sostuvo.

De todas maneras, Sánchez es bastante carga para enseñar a bailar, ya que ella ha sido una de las bailarinas a las que canal 7 más retó en un programa de baile, cuando en el Dancing del 2018 la emparejó con el exdiputado Óscar López, una persona no vidente.

LEA MÁS: Naomy Valle se refugió y disfrutó en esta playa del Caribe antes de enfrentarse a un reto sin guantes

“De las parejas que he tenido en estos programas (Harold Wallace, Óscar López y Marko Jara), Óscar para mí fue un reto demasiado grande, no era que no podíamos porque bailamos 10 galas, casi casi hasta la final, pero la cantidad de tiempo que me tomaba explicarle algo era mucho más que a cualquier otro participante. Fue una curva de aprendizaje que yo tuve que ir descifrando. Recuerdo que esa temporada fue muy estresante, principalmente, al inicio, pero sí fue un reto bonito que enfrentó y lo logramos”, consideró.

Tatiana espera llegar así de lejos con Marvin Hidalgo en Mira quién baila, y para eso le apuntan al baile, obviamente, y al apoyo de la gente de las zonas rurales del país, con las que el experto taurino tiene mucha cercanía, precisamente, por el tema de los toros.