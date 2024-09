Diego Bravo se pasó con este regalo que le hizo a su pareja de Mira quién baila

Diego Bravo, participante de Mira quién baila, nuevo programa de baile de canal 7, y su compañera en la pista será la guapa Yessenia Reyes. (Instagram)

Diego Bravo no tuvo ninguna contemplación a la hora de elegir un regalo con el que sorprendió este viernes a su pareja en Mira quién baila, la bailarina Yessenia Reyes.

El youtuber sorprendió a la artista con un viaje a Ciudad de Guatemala con él y su novio, para aprovechar el último fin de semana libre, ya que el domingo 15 de setiembre comienza el nuevo reality de baile de canal 7.

LEA MÁS: Diego Bravo estuvo en Buen día y dijo cómo se siente de estar adentro de Teletica

A través de sus redes, Bravo contó que la idea es recargar energías durante estos días, pues no podrá salir del país, prácticamente, de aquí a finales de noviembre por los compromisos con Teletica.

Diego Bravo sorprendió a Yessenia Reyes con este regalo. (Instagram)

Yess supo hasta el mismo viernes sobre el viaje. Ese mismo día por la tarde salieron del país.

“No sé ni qué hago aquí”, afirmó Reyes mientras abordaba el avión que los llevaría a tierras chapinas.

Este sábado, Bravo contó sobre el obsequio que le dio a la bailarina. “Ayer (viernes) me vine para Ciudad de Guatemala este fin de semana porque es el último que tengo libre antes de que arranque, oficialmente, el programa. Quería un destino bonito y que estuviera cerca, y aproveché y me traje a Yessenia, mi bailarina, porque dije: ‘Estoy casado con Yessenia ya, me la llevo para Guatemala para que pasamos un rato lindo y agradable’”, destacó.

Diego Bravo y Yessenia Reyes aseguran que vendrán con todo para el programa de baile de canal 7. (Instagram)

LEA MÁS: Diego Bravo revela por qué no aceptó conciliar con Mauricio Hoffmann y Majo Ulate y evitar bronca legal

Para ellos, este paseo les permitirá iniciar la competencia con toda la actitud, al menos así lo aseguraron en una foto que compartió Diego desde la capital guatemalteca junto a la premiada bailarina.