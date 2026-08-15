Bailarines César Abarca y Yessenia Reyes celebran un gran momento juntos antes de su regreso a la televisión

En medio de la cuenta regresiva para su regreso a la televisión, los bailarines César Abarca y Yessenia Reyes celebran un gran momento juntos.

Los talentosos artistas festejaron este viernes, a miles de kilómetros de Costa Rica, el primer año oficialmente como novios.

César Abarca y Yessenia Reyes cumplieron un año de ser novios oficialmente. (Instagram/Instagram)

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El aniversario inspiró a César a compartir un mensaje de amor, reconocimiento y admiración para su amada novia, con quien lleva años de una intensa amistad.

“No somos la pareja perfecta”

“Hoy (el 14 de agosto) estamos cumpliendo un año desde que decidimos ser un equipo, una familia, un vínculo más allá de lo común. No somos la pareja perfecta, pero sí que hemos crecido, sí que nos aceptamos y sí que nos admiramos”, expresó César en Instagram.

“Te amo y gracias por llenar de vida mis segundos, por llenar de entusiasmo cada momento que pasamos juntos, por cada risa, por enseñarme tanto, por querer aprender de mí. Sos un espectáculo y amo tenerte junto a mí”, agregó el galán.

César Abarca y Yessenia Reyes son muy populares por sus participaciones en programas de televisión. (Instagram/Instagram)

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Yessenia correspondió el detalle comentando: “mi cielo, mi pilar. Te amo”.

Desde el país donde confirmaron su amor hace un año

Los enamorados están en Argentina en una competencia internacional de baile, precisamente el mismo país donde confirmaron su noviazgo, el 18 de agosto de 2025.

César y Yess están a pocas semanas de regresar a la televisión, pues una vez más conforman el elenco de bailarines del programa Mira quién baila, que se estrena en setiembre por canal 7.