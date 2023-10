Bárbara Echandi, la hija de la chef Viviana, tendrá dos bodas, ¿por qué?

Viviana Echandi dice estar muy feliz por la boda de su hija menor aunque se le vaya a vivir a otro país. (Jose Cordero)

La chef Viviana Muñoz, mejor conocida como Viviana Echandi (por el apellido de su esposo), se convertirá oficialmente en suegra el próximo año.

Su hija menor, Bárbara, se comprometió con su novio, Fernando Rodas, a mediados de año y, según nos contaron ambas, ya están organizando las dos bodas que tendrán el próximo año.

Sí, las dos bodas, porque la modelo y la Señorita Costa Rica 2021 se casará primero por lo civil y meses después lo hará por la iglesia católica.

La primera será el 6 de abril de 2024 en Guatemala, de donde es oriundo su futuro marido, y en noviembre será la ceremonia religiosa aquí en Costa Rica porque ella desea que la case alguien muy especial.

“Tengo una conexión muy linda con el padre Sergio (Valverde, de las Obras del Espíritu Santo), es como mi segundo papá, tengo una conexión muy, muy bonita con él, entonces, yo quisiera que él sea el que nos case aquí”, reveló.

Bárbara y Fernando se conocieron el año pasado y fue amor a primera vista.

Según lo planeado hasta el momento, la boda sería en la iglesia de Santa Ana porque ella creció ahí y dice guardarle mucho cariño al cantón josefino.

La ceremonia civil la está organizando más su suegra porque la idea es que ahí esté toda la familia de Fernando.

Además, contó que ellos quieren una boda muy familiar sin tanto alboroto o llena de lujos, pues lo más importante es que puedan estar las personas que más los quieren y que solo desean su felicidad.

“Realmente quiero algo muy íntimo, muy de familia, algo especial”, recalcó Bárbara.

Amor a primer flechazo

Bárbara y Fernando se conocieron en Guatemala el año pasado cuando ella se fue a trabajar allá como modelo y, según reconoció, fue amor a primera vista porque apenas lo vio le pareció muy guapo.

Él es médico ortopedista y está actualmente sacando una especialidad en cirugía de columna en Guadalajara, México, por eso en ocasiones ella también viaja allá para verlo.

“Fue algo inesperado, no fue que realmente me fui a otro país a buscar novio. El año pasado me fui a Guatemala por dos meses, por temas de trabajo en modelaje y me quedó un mes más y fue cuando lo conocí, y ahí es cuando uno dice: los planes de Dios son perfectos, porque él no tiene nada que ver con el mundo del modelaje, es médico, entonces uno piensa cómo iba a conocer a alguien que no estaba en mi mundo ahí”, contó.

La pareja se comprometió formalmente en julio de este año.

La modelo además nos reveló que fue la amiga con la que vivía en ese país la que le hizo los primeros puntos con el doctorcito.

“Fue realmente que un día salí a un bar con una amiga con la que vivía allá y en lo que iba entrando le digo a mi amiga: ‘qué guapo él’, un simple comentario. Ella es colombiana y es de las que le habla a todo el mundo sin conocerlo. Ese día hablamos dos palabras y ya, me empezó a seguir en Instagram y al tiempo fue que ya nos empezamos a hablar más seguido y empezamos a salir en junio del año pasado”, contó.

A ambos les ha tocado ir y venir para poder verse, porque de momento están manteniendo su relación a distancia mientras terminan sus estudios.

El día de la propuesta de matrimonio estaban celebrando además el cumpleaños de Bárbara y el novio vino con su familia y aprovechó la ocasión.

Bárbara también nos adelantó que la idea es irse ella a vivir a Guatemala después de la boda civil porque su pareja tiene su clínica establecida allá y no puede abandonar a sus pacientes.

“Yo aún no he ejercido mi carrera acá, soy terapeuta de lenguaje, entonces es más fácil que yo me vaya para allá y la idea es estar viniendo. Él ahorita está en México haciendo una especialidad, yo estuve viviendo tres meses allá, de hecho, trabajando en modelaje también, y se supone que marzo ya termina y por eso la fecha de la primera boda”, agregó.

Lo que la tiene más feliz es que la próxima semana vendrá su prometido a visitarla y se irán unos días de vacaciones.

Ya se lo olía

La chef Viviana Echandi nos confesó que su instinto de madre le adelantó que cuando ella se fue a trabajar a Guatemala ya no regresaría al país porque se iba a enamorar no solo del lugar sino que Cupido la flecharía.

“No sé, algo presentía y así fue. Después me dijo que estaba saliendo con un muchacho que es médico y yo dije: ‘ahí está'. Cuando lo conocí vi que es ese hombre que uno siempre pide para sus hijas, es superchineador, muy trabajador, con una familia lindísima, su familia vino aquí a conocernos y pues uno está feliz de verlos así de enamorados”, mencionó.

La propuesta de matrimonio fue una propiedad de la tía de Bárbara en Puntarenas y ella no tenía ni idea de la sorpresa.

La experta en cocina y nuera de Tía Florita expresó que “la salvada” es que su pequeña se va a vivir a un país cercano y que le prometió que viajará a Costa Rica, por lo menos, una vez al mes para mantenerse cerca de la familia.

Doña Viviana además confesó que ya se está haciendo la idea que pronto le tocará quedarse sola en casa porque su otra hija, Daniela, que es la mayor, también quiere más adelante hacer su vida aparte.

“Como que ya me he acostumbrado a no tenerla tanto en la casa, la verdad sí duele (que se vayan), pero ¿qué más quiere uno que la felicidad de sus hijos?”, dijo.