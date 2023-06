Viviana Muñoz cocina un nuevo proyecto y no tiene nada que ver con comida

Viviana Muñoz está feliz con su nuevo proyecto. (Cortesía)

Desde hace varios meses, la chef Viviana Muñoz tiene en el horno un proyecto que ha venido cocinando de a poquitos y que ya está deleitando a la gente.

Aunque ella es más conocida por su faceta de experta en la cocina, el rostro que por años le dio vida al programa “Viviana en tu cocina” quiere probar suerte con otra de sus pasiones.

Para este nuevo negocio, Vivi no requirió de delantales ni cucharas, pero sí de mucho ingenio y creatividad, puntos en común que tiene la cocina y la moda, esa otra fascinación que ha tenido desde siempre y que bastante le ayudó a conquistar su corona de Miss Costa Rica en 1991.

LEA MÁS: Viviana Muñoz revive uno de los momentos más lindos de su vida gracias a sorpresa de su hija

Tras el título de belleza, la cocina la sedujo y la consumió por muchos años, de hecho todavía lo hace hoy, porque su nuevo negocio se asocia completamente con la marca “Viviana”, que ella popularizó en utensilios para la cocina.

Entonces ahora la marca de la chef se amplía y se renueva, para permitir que productos de moda como carteras y prendas de vestir lleven esa misma etiqueta, el sello personal de la reconocida cocinera.

“Siempre me ha gustado la moda. El año pasado me ofrecieron traer una línea de carteras a Costa Rica y entonces decidí aceptar el ofrecimiento. La idea es dar a conocer el producto por redes sociales, ver la recepción del producto en el mercado y, en una segunda etapa, diseñar mis propias carteras y venderlas aquí”, dice Muñoz con bastante ilusión.

Muñoz se hizo famosa como chef gracias a su programa "Viviana en tu cocina". Facebook (Facebook)

Asegura que trabajo en la cocina no le ha faltado, ya que produce programas con patrocinadores que los transmite por redes sociales y es directora de la escuela de gastronomía del Instituto Cosvic, pero comenta que quiere diversificarse y darle lugar en su vida a esa otra pasión que tiene y que es todo lo relacionado con la moda.

“Mi objetivo es desarrollar la marca Viviana en accesorios, más que nada, diseñarlos yo, mandarlos a hacer y pedirlos con mis características, pero antes de todo quiero ver los gustos que hay en el mercado y por eso estoy primero con estas carteras”, explicó.

Para Viviana Muñoz, el color es sumamente importante. (Cortesía)

Las carteras de Vivi

Empezó con carteras porque es uno de los accesorios que más identifican a una mujer, comenta ella, y porque es uno de los artículos de los que más le gusta tener en su clóset. Combinar las carteras con accesorios es un placer para Viviana, por eso todo este nuevo negocio gira en esos artículos en esta primera etapa.

“Tengo muchísimas carteras, no sé cuántas, pero en la casa hay más carteras de la cuenta y de todos los colores porque somos tres mujeres (ella y sus dos hijas, Bárbara y Daniela). En mi caso personal no soy de carteras de marcas y las características que escoja en ese accesorio dependen de la ocasión”, contó en entrevista con La Teja.

LEA MÁS: La chef Viviana recordó su paso por Miss Universo con esta foto

Pero, ¿cómo será una línea de carteras diseñada por esta chef? Ella reveló cuáles serían las características que tomaría en cuenta a la hora de agarrar el papel y el lápiz y ponerse a trazar los “patrones” para ese accesorio.

“Con mucho color. Me gusta mucho el color. El color identifica nuestros sentimientos y las cosas que proyectamos. Nos identificamos mucho con el color y con qué me quiero vestir. Me gusta también el romper con todas las reglas, que cada quien tenga su forma de vestir, su estilo, por eso hay estilos para todo el mundo y es obligatorio jugar con eso, no solo en el tema de las carteras, sino en el de los accesorios y en la ropa en general”, afirmó.

Hasta ahora, la venta de las carteras le ha resultado muy bien, al menos asegura que está satisfecha con los resultados de estos primeros meses y por eso su mirada apunta a su propia línea de esos productos.

“Me ha ido muy bien”, refiere sin ninguna duda. “Ahora, esto se suma a mis negocios de toda la vida que me han permitido también tener un conocimiento del mercado y de mi gente y eso me ayuda bastante a impulsarme en esto otro. Tengo bastantes carteras, de mucha variedad y para todos los gustos y se están vendiendo muy bien, esto me hace que tenga que analizar si mantengo la venta por redes sociales o si, por el contrario, lo mejor es poner un local”, agregó.

Viviana Muñoz se coronó miss Costa Rica en el año 1991. Foto: Cortesía

En cuanto a si todos estos trabajos y nuevos aires en la cocina y en la moda significan un portazo a la televisión, señaló que no, es más, en ese medio se mantiene vigente pues una vez a la semana va a cocinar al programa de canal 7 ¡Qué buena tarde!

Además, confesó que otras oportunidades para trabajar en televisión han tratado de seducirla, pero ella, por lo pronto, prefiere quedarse como está.