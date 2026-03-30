Baterista de grupo de rock Akasha sufre accidente de tránsito

Músico José Bolaños, del grupo Akasha, tuvo un accidente de tránsito y sufrió varias lesiones. (redes/Instagram)

El grupo nacional Akasha atraviesa un momento complicado luego de que su baterista, José Bolaños, sufriera un grave accidente de tránsito.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la misma banda dio a conocer la situación, generando preocupación entre sus seguidores.

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Sin embargo, también llevaron tranquilidad al confirmar que, pese a lo delicado del incidente, del cual no dieron mayores detalles de dónde y cómo sucedió, el músico se encuentra “con vida y fuera de peligro”.

Según detallaron, Bolaños sufrió lesiones en sus manos y pies, pero, de acuerdo con la información que manejan, su proceso de recuperación será favorable.

“Queremos compartir una situación difícil que vivió alguien muy importante para nosotros”, inicia el mensaje, en el que también destacan la unión que existe dentro del grupo.

El baterista José Bolaños, del grupo Akasha, se accidentó este fin de semana. (redes/Instagram)

Además del susto, el accidente dejó importantes consecuencias materiales, ya que el vehículo del baterista quedó en pérdida total, lo que representa un fuerte golpe para él, pues dependía de este para trabajar.

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Ante esto, los integrantes de Akasha no dudaron en manifestarle su respaldo.

“Somos una familia y vamos a estar a tu lado en este proceso”, expresaron, dejando claro que no lo dejarán solo en este momento.

El grupo Akasha confirmó el accidente de tránsito de su baterista. (redes/Instagram)

La agrupación también adelantó que próximamente estarán anunciando un evento para recaudar fondos y así ayudar a José con los gastos que ha generado esta situación.