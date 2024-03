Becky G causa sensación debido a los que hizo con su “prometido” infiel

Becky G le había puesto fin a la relación. (instagram)

Becky G dejó con la boca abierta a más de un seguidor.

Resulta que la cantante había estado en el ojo del huracán, debido a que su prometido, el futbolista Sebastián Lletget reconoció que le había sido infiel al haber estado con otra mujer, razón por la cual, ella decidió poner fin a la relación.

De hecho, ante esta ruptura, la intérprete de “Sin pijama” se pronunció meses después al respecto.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, mencionó a People en Español.

Pero una de las cosas que más llama la atención es que, meses después, surgieron los rumores de una reconciliación, aunque la cosa subió de tono cuando los dos famosos fueron captados juntos.

Según la revista People en Español, fueron vistos en una escena romántica, dejando claro que lo ocurrido ya es cosa del pasado.

En las fotos compartidas se ven a ambos sentados en la banca de un café, y se muestran tranquilos conversando como cualquier otra pareja de enamorados.

Según este medio, cuando varios internautas vieron las fotos estallaron, ya que vieron que ella volvió con quien presuntamente era su ex.

Todo parece que la pareja volvió, solo el tiempo dirá si llegan a sellar su compromiso en el altar.