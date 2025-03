Belinda se sumó a la polémica por la canción de Cazzu donde supuestamente le tira a Ángela Aguilar

Belinda destapa la verdad sobre su relación con Cazzu tras extensa controversia. (redes/Instagram)

Belinda se involucró en polémica por canción de Cazzu con supuestas indirectas a Ángela Aguilar, esto por medio de un comentario que hizo en redes sociales.

Nodal y Belinda terminaron su relación en febrero de 2022, y en noviembre de ese mismo año, se confirmó que el cantante tenía un romance con Cazzu, pero el amor entre ellos perduró hasta 2024 y fruto de su amor tuvieron a su hija Inti.

LEA MÁS: Laura Ortega tomó importante decisión sobre su matrimonio con Fernán Faerron

En varias entrevistas, a Cazzu le preguntaban sobre Belinda, cuando ella aún estaba con Nodal, pero nunca hubo comentarios negativos, sino más bien todo lo contrario. Igualmente la mexicana nunca dijo algo en contra de la argentina.

Y si muchos no lo creían o consideraban que no podían llevarse bien, Belinda salió a demostrar lo contrario y no dudó en comentarle a Cazzu el video de su nueva canción: “Con otra”, en la que, según los internautas, dice cosas muy específicas para su esposa Ángela Aguilar.

“Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!!”, y luego agregó también corazones, esto ha generado miles de reacciones y comentarios en redes.