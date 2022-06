Big Boy: El ídolo de Daddy Yankee que se hizo leyenda con una canción

Los puertorriqueños Big Boy y Ángel López se presentaron juntos en el Imperial Flow Fest el 25 de junio del 2022. (John Durán)

Con una canción, el artista puertorriqueño Big Boy se convirtió en una leyenda de la música latinoamericana cuando ni siquiera existía el Internet, lo cual hace el mérito más grande.

Incluso, puede rajar de que según el mismo Daddy Yankee, fue el primer cantante de reguetón que escuchó y el que lo hizo enamorarse del género.

El cantante lanzó “Mis ojos lloran por ti” en el año 1996, un tema que se hizo infaltable en todas las fiestas, bares, discotecas y lugares donde había música. A la fecha, es un tema tendencia en redes como TikTok y muchos lo recuerdan y lo cantan como en aquellos tiempos.

Big Boy fue uno de los artistas que se presentó el sábado anterior en el Flow Fest, casualmente junto con el cantante Ángel López, exSon by Four, con quien grabó el mítico tema y recordaron épocas inolvidables y a su vez dieron cátedra de lo que se hacía en los inicios de la música urbana.

El artista habló con La Teja y nos contó varias curiosidades de su carrera y de su tema.

-¿Qué está haciendo actualmente?

Voy sacar un tema que se llama “Hot”, que es reguetón pero sabroso, sé que a la gente le va a gustar mucho porque es actual pero sin perder la esencia de lo que es Big Boy.

Nunca abandoné lo que es mi esencia, yo creo que es lo que más se debe cuidar, en mi caso el público me adoptó con ese ritmo y aunque pueda hacer música nueva, trato de no alejarme mucho de lo que la gente le gustó de mí, desde mis inicios y hasta hoy en día.

-¿Cómo fueron sus inicios? ¿Diría que hay un antes y un después de Mis ojos lloran por ti?

Sí, mi carrera comenzó en el 92, en el 93 salió mi primera producción que se llamó Mr. B, de hecho hace poco subí a mi Instagram una entrevista que le hicieron a Daddy Yankee donde dice que el primer reguetón que él escuchó fue el de Big Boy y se refiere a una canción que fue la transición al reggae en español y se llama Dónde están, que es de mi primer disco. También estaban temas que pegaron mucho como María, Quiero una nena, Big Boy is in the house.

Después saqué Que vayan con Dios, que también fue muy controversial porque las pandillas la tomaron como si fuera para ellas y no, yo nunca tuve que con ellas. Ya en el tercer disco llega Mis ojos lloran por ti que fue el que me internacionalizó y después vinieron otras producciones más. Pero ya después vinieron unos problemas con la disquera, que me limitó y me dejó de promocionar lo que hacía, la gente no sabía que habían discos en las tiendas.

-¿Siente que le cortaron las alas?

Sí porque no pude participar en las etapas de inicio del género cuando salieron Wisin y Yandel, Looney Tunes y ya cuando se terminó mi contrato era muy tarde, pero siempre me mantuve haciendo conciertos y música, pero no la nivel que hubiera querido.

Big boy era apenas un chiquillo cuando lanzó Mis ojos lloran por ti. YouTube.

-¿Qué le dejó Mis ojos lloran por ti?

Fue algo increíble, a hoy ni yo mismo lo creo porque ver cómo ha pasado de generación en generación, cómo todavía suena en la radio, cómo muchos jóvenes se la saben, para mí es un fenómeno. No le quitó mérito a temas como La Gasolina o Despacito, pero que sea un tema del 96 y que siga vigente es increíble.

Es un tema que ha salido en comerciales, en novelas, otros artistas lo han interpretado y la han hecho en otros géneros. Es una canción que tocó corazones de la vieja escuela pero también de la nueva.

-¿Cómo nació?

Yo la compuse, en aquel momento en Puerto Rico estaba el movimiento Underground, que era música de rap explícita, algo así como el trap, y hacer un tema romántico en ese momento no encajaba pero mi productor me decía que me dejara llevar y lo hicimos. Entonces buscamos a un artista que pudiera ajustarse y puse los ojos en Ángel López, que ya había hecho colaboraciones pero no era conocido hasta que salió con Son by four. Supimos desde el primer momento en que iba a dar de qué hablar pero jamás pensamos que iba a tener la magnitud que tuvo.

-¿En plataformas le genera dinero?

Sí, ahora con Spotify y TikTok me genera. De hecho los invito a seguirme en mis plataformas, aparezco como Big Boy música.

-¿Cómo vivió el Flow fest?

Fue un honor compartir tarima con artistas de la nueva generación como Mike Towers y Jay Wheeler y me llena de orgullo que cuenten conmigo. También es un placer cantar con Ángel López, fue un momento histórico porque fue la tercera vez que la cantamos juntos en vivo.