¿María Fernanda León se está dando una nueva oportunidad en el amor?

Un comentario que hizo Bismarck Méndez a mediados de semana en De boca en boca habría echado al agua a la hija mayor de Erick León.

LEA MÁS: María Fernanda León fue sorprendida por un compañero de Teletica y está que no se la cree

María Fernanda León comparte cámaras con Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann en De boca en boca. (Instagram/Instagram)

Todo comenzó luego de un anuncio que María Fernanda hizo sobre la transmisión del desfile navideño que haría canal 7 desde Cartago este sábado.

León mostró su emoción por la época que se avecina, una que, según Bismarck, ya se sentía a flor de piel.

LEA MÁS: María Fernanda León dice esto frente al nuevo reto que asumirá en Teletica

“Ya se siente por todo lado la Navidad. Decime una cosa, cuando vienen este tipo de épocas y todo, ¿a vos no te gustaría como enamorarte nuevamente, Fer?”, cuestionó Méndez a su compañera de canal 7.

“No, es que uno no escoge la época en la que se enamora”, respondió Fernanda convencida de que el tema quedaría hasta ahí, pero Bismarck siguió.

“Es que la mayoría de la gente, por lo general, en estas épocas vuelven porque viene Navidad y uno no quiere pasar Navidad solo, como el Buki”, agregó Bismarck.

María Fernanda León le estaría dando una nueva oportunidad al amor, según lo que quiso a dar a entender Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

A la también cantante no le quedó de otra que seguir con el tema. “No quiere uno que en la casa le estén preguntando que el novio para cuándo”, dijo Fernanda sin pensar lo que venía.

“Me pregunto, ¿cómo está su corazoncito?, ¿está bien?, ¿tranquilo?”, continuó Méndez.

Fernanda aseguró que todo estaba bien, pero hubo una frase de Bismarck y una reacción de María Fernanda que habrían evidenciado que Cupido la está visitando.

“¿Entonces la va a pasar solita? Por ahora. Está bien”, afirmó Méndez.

LEA MÁS: (Video) María Fernanda León pasa un “colorazo” durante transmisión de De boca en boca

Al aire, María Fernanda reaccionó con un “¡Bismarck!”, como llamándole la atención al Patacón porque estaba soltando la lengua de más.