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(Video) María Fernanda León pasa un “colorazo” durante transmisión de De boca en boca

María Fernanda León vivió un momento bastante angustiante en De boca en boca

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Por Silvia Núñez
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María Fernanda León, cantante y presentadora de De boca en boca de Teletica.
María Fernanda León, cantante y presentadora de De boca en boca, vivió tremendo color en el programa de Teletica. (redes/Instagram)

La presentadora María Fernanda León, de De boca en boca, se llevó tremendo colorazo durante el programa de este martes, luego de que la pusieran a preparar frijoles.

Ella andaba haciendo un pase en vivo junto con la actriz Thelma Darkings y en el sitio donde estaban las pasaron a la cocina.

Durante la transmisión León se enfrentó a una tarea que, al parecer, no domina mucho como es cocinar. Primero le echó una buena cantidad de sal a la preparación y después tuvo problemas hasta para colocar correctamente la tapa de la olla de cocimiento lento.

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El momento fue compartido en las redes sociales del espacio de Teletica y rápidamente generó todo tipo de comentarios. Algunos se tomaron la situación con humor, mientras otros fueron bastante críticos con la presentadora.

María Fernanda León vivió colorazo en De boca en boca

“Se nota que jamás ha cocinado”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “La que nunca ha tenido que cocinar ni un paquetito de frijoles. Me dio vergüenza ajena, lo juro”.

También aparecieron mensajes como “qué triste realidad” y “se ve que nunca ha estado en una cocina”, dejando claro que el particular momento no pasó desapercibido para quienes vieron el programa.

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Lo que comenzó como un sencillo pase en vivo terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que dan de qué hablar y que los televidentes jamás olvidarán.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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