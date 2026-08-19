Presentadores de De boca en boca intentaron “farmear aura” y les llovieron críticas

Los presentadores de De boca en boca se sumaron al fenómeno de “farmear aura” que ha tomado fuerza en las redes sociales del país, pero su intento provocó una lluvia de críticas entre usuarios que consideraron que el video no tenía relación con el significado de la tendencia.

En las redes sociales del popular programa de entretenimiento compartieron un clip protagonizado por Mauricio Hoffmann, Montserrat Del Castillo, María Fernanda León y Bismark Méndez, quienes aparecen bailando un trend de TikTok.

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“Tantos años moviéndonos por diversión y resulta que llevábamos años farmeando aura”, escribieron junto al video.

Sin embargo, la publicación no convenció a muchos usuarios y rápidamente comenzaron a aparecer comentarios cuestionando la interpretación que hizo el programa de la expresión viral.

Mauricio Hoffmann, Montserrat Del Castillo, María Fernanda León y Bismark Méndez protagonizaron el video de De Boca en Boca sobre “farmear aura”. (Instagram/Instagram)

“Eso es bailar”, le dijeron a De Boca en Boca

“Ni entienden lo que significa”, “¿Farmear o perrear? Es distinto”, “Definitivamente no lo entienden”, “Eso es hacer un TikTok”, “Eso es para jóvenes”, “Eso es bailar” y “De verdad que no entienden”, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

Las críticas apuntaron principalmente a que bailar un trend de TikTok no necesariamente representa “farmear aura”, según la interpretación que hicieron los propios usuarios en la publicación.

El video apareció justo cuando la expresión comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales del país.

“Farmear aura” tomó fuerza tras video viral en la UCR

Farmear aura es la nueva tendencia entre los jóvenes. (Creada con IA/La Nación)

La conversación alrededor de “farmear aura” tomó impulso este lunes después de que se viralizara un video de una denominada batalla de aura en la Universidad de Costa Rica (UCR).

A partir de ese momento, el término comenzó a aparecer con fuerza en redes sociales y De Boca en Boca decidió sumarse a la tendencia con sus presentadores.

La propuesta, sin embargo, tuvo un efecto distinto al esperado entre parte de los usuarios: en lugar de concentrarse en el baile de Mauricio Hoffmann, Montserrat Del Castillo y Bismark Méndez, muchos terminaron debatiendo si los presentadores realmente entendían qué significaba “farmear aura”.