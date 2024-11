Bismarck Méndez no se guardó nada y le tiró duro a Diego Bravo

Bismarck Méndez no se guardó nada al opinar sobre la reciente presentación de Diego Bravo en Mira quién baila. (Instagram)

La presentación a ritmo de axé que Diego Bravo hizo en la semifinal de Mira quién baila (MQB), este domingo, dejó con sinsabores a algunas personas, entre esas a Bismarck Méndez.

El guapo presentador de De boca en boca le tiró duro al youtuber en el programa de este lunes, en el repaso que hacen a inicio de cada semana de la reciente gala del reality de baile de canal 7.

Aunque todos los presentadores dan su opinión al repasar cada baile, en el caso de Diego Bravo muchos prefieren guardar silencio, y a Bismarck le toca apechugar, en ocasiones con María Fernanda León.Este lunes no fue la excepción, León y Bismarck hablaron de la puesta en escena que el youtuber y su bailarina Yessenia Reyes presentaron este domingo, al cierre de una semana convulsa para ellos.

El querido Patacón no se anduvo por las ramas y no le ocultó a Diego Bravo que la presentación de axé estuvo muy baja de nivel comparada con todo lo que hicieron el resto de sus contrincantes (Mimi Ortíz, Lisbeth Valverde y Naomy Valle).

Diego Bravo en su presentación de axé de este domingo en la semifinal de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

“Voy a decir algo y no sé si ustedes (el resto de DBEB) están de acuerdo conmigo, me parece que no era un baile, para mí, y una música para una semifinal; ese es mi punto de vista”, afirmó Méndez.

Luego explicó el por qué de su posición. “No me parece porque si te das cuenta los pasos y todo no hay una dificultad muy grande, a eso es a lo que me refiero, como lo hemos visto en los demás bailes anteriores (de los otros participantes). En esta (coreografía) no hay tanta dificultad, es brinco para un lado, brinco para el otro. Pero muy originales hacer eso”, Bismarck Méndez.

La Teja le consultó a Diego Bravo sobre esas afirmaciones de Méndez, pero aún no ha respondido a nuestra consulta.

Bravo es uno de los finalistas de MQB, reality que coronará al campeón de su primera temporada el próximo domingo 1 de diciembre.

