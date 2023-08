Bismarck Méndez recordó cuando por un “loco” se tuvo que rapar la cabeza

El presentador de De boca en boca Bismarck Méndez se tuvo que rapar la cabeza para interpretar un famoso personaje. Instagram

Bismarck Méndez sacó del baúl de los recuerdos unas fotos de cuando por “un loco”, como le dice él, se tuvo que rapar la cabeza para interpretar un personaje.

El presentador de De boca en boca publicó en sus redes unas imágenes que le tomaron hace nueve años cuando fue el espartano Kratos del videojuego “God of War” por un día.

Según contó, fue su amigo el pintor Rodrigo Piedra quien lo convenció de transformarse en este personaje y de cortarse todo el cabello para que luciera idéntico.

Aunque en ese momento no tenía ni idea de qué es “God of War” aceptó el reto y de verdad que el resultado fue sorprendente. Además, era como parte de un trabajo para promocionar el videojuego en los centros comerciales.

A Bismarck lo transformaron en "God of War" y nadie sabía que era él. Facebook

“Hace 9 años me tocó interpretar a God of War, no tenía ni idea de quién era, fueron tres horas de body painting, vestuario, que me raparan la cabeza, sólo el loco de Rodrigo Piedra puede hacer algo así”, contó.

Todo el pecho, la cabeza, manos y piernas fueron pintadas a mano y el brete quedó tan bien hecho que nadie lo reconocía.

Piedra es un experto en pintar cuerpos a mano y de verdad que se jaló un gran trabajo con “el patacón” porque hasta más musculoso lo hizo lucir.