Bloguera costarricense que denunció intento violación está hospitalizada

La bloguera Eli León, quien hace unos días denunció que intentaron violarla en playa Tamarindo, compartió este viernes un mensaje y un video en su Instagram contando que está hospitalizada.

La joven estudiante de Sicología aseguró que todavía está emocionalmente inestable, debido a la durísima situación que vivió a principios de este mes, cuando unos hombres intentaron abusar de ella a la fuerza, luego de aceptarles una bebida en un bar de la zona.

En aquel momento la denuncia la hizo por Instagram y explicó que durante el forcejeó se quebró un diente y que le quedaron las rodillas raspadas y la nariz dañada.

[ Bloguera Eli León denuncia que la drogaron en un bar de Tamarindo ]

Eli León Eli León tuvo una crisis nerviosa debido al intento de violación que sufrió. Instagram

Ahorita volvió al hospital por una crisis nerviosa.

“Resulta que me dio una crisis por lo que pasó, porque no lo procesé muy bien y porque todavía me faltan cosas por procesar, creo que lo importante de este video es que cuiden muchísimo su salud mental, no hay nada más importante que estar bien con uno mismo, en paz, sano, tanto física como mentalmente y lastimosamente se nos olvida la parte mental, que es la que rige todo nuestro cuerpo. Como me lo dijo mi sicóloga, uno puede estar en el mejor lugar del mundo y sentirte mal o estar en el peor lugar y sentirte bien, todo lo determina tu estado de ánimo”, contó.

Dijo que por el momento está un poco sedada, debido a los medicamentos que le han administrado para que esté más tranquila.

“Las situaciones traumáticas son siempre un sube y baja, no sientan que van para atrás porque tuvieron una caída un día, se van a levantar y van a salir adelante, otra vez, aquí yo voy a estar unos días, en observación, esperamos que mañana ya todo esté mejor”, afirmó Eli desde la cama del centro médico, el cual no precisó el nombre.

En los comentarios de la publicación, muchos de sus seguidores le dieron ánimo y le enviaron sus buenos deseos para que tenga una pronta recuperación.