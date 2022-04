Bofetada de Will Smith a Chris Rock se convirtió en un negocio para muchos

El guamazo a Chris Rock quedó plasmado en una calle en Berlin. AFP

La famosa bofetada de Will Smith le pegó al comediante Chris Rock durante la edición 94 de los Premios Óscar el pasado domingo, no solo le dio la vuelta al mundo y se convirtió en tema de conversación, sino también que se convirtió en una forma de hacer platica para aquellos que vieron la oportunidad de hacer negocio con la situación.

Es por eso que muchos decidieron sacar un beneficio económico a lo sucedido por medio de camisetas, tazas, tatuajes, muñecos e incluso un videojuego.

Durante la gala celebrada el pasado domingo, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Óscar a mejor documental e hizo un chiste sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien sufre alopecia (caída del cabello).

A raíz e eso, su marido, Will Smith, se levantó de su asiento, subió al escenario y le propinó una cachetada a Rock.

Después de eso, el mundo entero explotó en memes, comentarios y diferentes teorías sobre lo que pasó.

Sin embargo, los más vivos han aprovechado la escena para hacer chochosca mediante la venta de camisetas o tazas que recrean el conocido manazo en formato viñeta de animación o simplemente con la fotografía del momento.

Además, buena parte de estos diseños han incluido la fecha en la que se produjo y la leyenda “día para la historia” o han complementado la imagen con las palabras del actor después de la bofetada: “Saca el nombre de mi mujer de tu p%& boca”.

Chris Rock y Will Smith ya tienen su propio juguete. El Universal.

El incidente también ha quedado inmortalizado en el estudio de Óscar Aguilar, un tatuador de Colonia (Nueva Jersey, Estados Unidos) que plasmó con tinta esta escena en la pierna de uno de sus clientes.

Una petición que viajó casi 8 mil kilómetros de distancia y llegó hasta el italiano Giovanni Bracciodieta, quien resaltó en rojo la mejilla de Rock en el tatuaje que le pidieron dos días después de lo ocurrido.

Mural.

“Lo siento... no puedo resistirme ¿cómo te va en la vida real?”, expresó Eme Freethinker, grafitero dominicano cuyo nombre verdadero es Jesús Cruz Artiles, al recrear la escena de la última ceremonia de los premios Óscar en que Will Smith abofeteó a Chris Rock, en un mural de la capital alemana.

El artista urbano realiza a través de la cachetada viral una parodia entre la “vida real” y “mi fantástica vida en las redes sociales”. Su obra no tardó en popularizarse, y quienes llegan hasta esta pared de Berlín no puede resistirse a tomar una fotografía.

En el juego se puede bofetear a Will Smith o a Chris Rock.

Eme Freethinker es conocido por la calidad de sus murales sobre temáticas del momento, como lo fue en mayo de 2020, cuando apenas unos días después de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en Estados Unidos, le dedicó un homenaje en el Mauerpark, un parque donde hasta 1989 tenía al famoso Muro de Berlín que dividió a la ciudad durante casi tres décadas.

El resultado de sendos trabajos se subió a Internet y acumula miles de ‘me gusta’ en redes sociales, formando parte de la tendencia cada vez más generalizada de tatuarse memes que se hicieron virales.

Sin embargo, en esta ocasión, los internautas han ido más allá e incluso han creado un videojuego llamado “Slap Chris”, en el que el jugador debe arrastrar un cursor con forma de mano contra el rostro de Rock y la interfaz mide la velocidad del movimiento.

Sin embargo, también aparece la opción de devolverle el guamazo a Will Smith, pues también sale su rostro.

Este se puede jugar en la página slapchris.com. Nosotros lo intentamos y lo más rápido que pudimos darles fue a 32 km por hora.

Escándalo.

Este domingo el golpazo cumple una semana de haber ocurrido, pero en toda la semana no se dejó de hablar del tema.

Poco a poco fueron saliendo detalles los motivos que llevaron al “Príncipe del rap” a darle duro al humorista.

Se dice que La Academia le pidió a Will que se retirara de la ceremonia, pero no aceptó, también se dio a conocer que la policía de Los Ángeles estaba lista para arrestarlo luego que el actor abofeteó a en el escenario, según lo confirmó el productor del espectáculo, Will Packer.

“Me dijeron, tú sabes: ‘esto es agresión’, fue una palabra que usaron en ese momento”, dijo Packer en un adelanto de una entrevista que dio al programa “Good Morning America”, publicado por ABC News el jueves por la noche.

“Dijeron ‘iremos a buscarlo, estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo’. Estaban exponiendo las opciones”, aseguró Packer.

Esto no se dio porque el humorista decidió no poner cargos en contra de Smith.