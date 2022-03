Esposo de mujer sin cabello: “Yo hubiera hecho lo mismo que hizo Will Smith”

Mike Ortega, esposo de Karla Gómez, está muy enamorado y orgulloso de lo que es su mujer.

Aunque la violencia nunca se debe justificar y siempre se debe optar por alternativas pacíficas para solucionar los problemas, el guamazo que le pegó el actor Will Smith al comediante Chris Rock durante los premios Óscar de este domingo, fue una manera de frenar el abuso verbal.

Resulta que Chris hizo una broma de mal gusto sobre la esposa de Will, Jada Pinkett, quien tiene alopecia (caída del pelo), la cual no le gustó para nada el actor.

“Jada, no puedo esperar a GI Jane 2″, dijo Rock, en referencia a “GI Jane”, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal de una mujer que se une al ejercito y que debió raparse la cabeza.

Lo demás ya todo el mundo lo sabe, ya que la bofetada de Will a Chris ha hecho eco a nivel mundial y mientras unos aplauden el accionar del “Príncipe del rap” por querer defender a su esposa, otros lo critican por no buscar una solución menos violenta.

Sin embargo, solo el que ha vivido este tipo de enfermedad conoce el dolor que puede causar un comentario de este tipo.

Por eso, conversamos con Mike Ortega, esposo de Karla Gómez, una mujer a la que la alopecia no le ha impedido cumplir sus sueños de convertirse en reina de belleza.

Karla fue ganadora en el 2017 del concurso Reina Intercontinental Costa Rica, en la categoría “Más allá de la belleza”, que premiaba, como su nombre lo dice, a las mujeres que no entraban dentro de los estándares normales de estos certámenes, pero que su belleza es integral.

En aquella ocasión, Mike, como su orgulloso marido, la motivó y casi que la empujó para que participara, pues estaba seguro de que ella quería hacerlo y porque sabía que le iría muy bien.

–¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente al ver la bofetada de Will Smith?

Para serle sincero está bien ganada, yo hubiera hecho lo mismo que Will o hasta le pego más duro, porque él y Chris Rock se conocen, así que él ya sabía de la condición de la mujer. Además se burló de la esposa de Will frente a mucha gente, así que más bien creo que le fue muy bien.

–¿Cómo fue su proceso para aceptar la condición de su esposa?

Ella perdió el cabello antes de estar conmigo y me di cuenta de repente porque ella usaba pelucas y fue porque mucho tiempo después ella se la quitó y me sorprendí porque no tenía ni idea.

–Había dos opciones, irse o quedarse como lo hizo...

Sí, pero yo ya estaba enamorado de ella y eso en realidad no me importaba. Ella es una mujer muy fuerte y especial y eso me afirmaba aún más todo lo que es. Esto es una condición como cualquier otra, como las personas que tartamudean, o como las que hablan muy rápido. Si uno quiera a la persona, la quiere con todo.

–¿Le ha tocado pararse fuerte ante un comentario o una ofensa en contra de ella?

Sí, lo peor es que vino de mi mamá, que a veces no piensa las cosas antes de hablar, entonces en un par de veces tuve que pararme fuerte y decirle. Antes de casarnos me dijo: ‘vea que ella padece de eso y después sus hijos también y van a quedar pelones’, por lo que tuve que pararla en seco porque eso que dijo nada que ver. Ahora con el tiempo lo ve normal y en la casa se ve como si nada.

–¿Qué mensaje le manda a la gente que no entiende esa condición?

Más que todo he visto que son las mujeres, los hombres ven y siguen en lo de ellos, en cambio ellas murmuran y uno se da cuenta. Creo que en estos tiempos hay que apoyarse entre todos y no solo en redes sociales, porque pasa que cuando ven a alguien diferente, se la empiezan a comer solo por ser distinta.

–Recordemos, ¿cómo fue que usted motivó a Karla a participar en ese concurso de belleza que ganó?

Nosotros lo vimos en el periódico y casi que la hice tirada. Ella estaba quitada porque decía que los reinados son muy superficiales; así que un día le dije que se pusiera bien guapa para ir al cine y a comer algo porque nos costaba mucho salir solos. Cuando llegamos al lugar, ahí estaba la audición y le comenté que de no aceparla, ellos eran los que perdían. La situación económica no era muy buena, pero hicimos ventas para que pudiera entrar y así fue.

–Eso es ejemplar porque la mayoría de hombres somos muy visuales...

Es que son gustos, hay que aceptar a las personas por lo que son y no por cómo se ven, porque de nada sirve tener un cuerpazo o un pelazo y ser mala persona, que no tenga valores. En el caso de Karla, ella no tiene pelo, pero tiene todo lo demás porque es excelente en todo.

Karla, por su parte, ha vivido burlas y comentarios crueles en redes y por eso se identifica con la esposa de Will.

“No me imagino lo que sintió Jada porque fue una burla a nivel mundial, creo que ha luchado mucho para salir adelante con una enfermedad que no tiene cura, para que una persona haga una broma sobre eso. No justifico la violencia, pero tampoco soy quién para juzgar a Will”, señaló Gómez.