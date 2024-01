Brenda Muñoz disfruta al máximo su embarazo, pero tiene un dilema ¿parto natural o cesárea?

Brenda Muñoz nos habló de su embarazo. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

La guapa exreina de belleza Brenda Muñoz nos reveló cómo está viviendo su embarazo y los cuidados que ha tomado durante esta etapa tan especial.

Con más de cuatro meses de gestación, Brenda confiesa estar muy feliz, tranquila y emocionada, aunque también un poco nerviosa por ser su primer embarazo.

“Estoy viviendo mi embarazo feliz, tranquila, emocionada y un poco nerviosa porque este es mi primer embarazo, pero la verdad es que estoy muy ilusionada, por ahora todo camina bastante bien”, confesó.

Uno de los aspectos que más le preocupa a la guapa es el tema del parto. Aunque le han recomendado la cesárea por ser más segura, ella desea experimentar el parto natural.

“Es que me han dicho que me incline por cesárea porque es más seguro, pero también está el parto natural, que es vivir la experiencia; y yo quisiera sentir el orgullo de poder decir que parí a mi bebé, pero vamos a ver, porque mi doctor me dijo que no me obligará y tampoco que pensará que lo iba a poder parir, porque después sucede algo y no se va a poder”, dijo la guapa.

En cuanto a su alimentación, la pelinegra confiesa tener antojos de batidos de frutas y comida casera.

“Mi nutricionista me recordó volver a ejercitarme porque hay que cuidarse, también me recomendó visitarlo para ver qué cosas puedo o no comer, de hecho una de las cosas que me encanta y no puedo comer son los mariscos, porque le pueden hacer daño a la bebé. Algunos de mis seguidores me han recomendado que me haga ceviche con alguna fruta, para quitarme el antojito”, agregó.

Muñoz subió de peso, ya que su bebita va creciendo y aunque la pelinegra dijo que ha tratado de cuidarse con el ejercicio, tuvo que hacer una pausa por unas molestias.

Brenda Muñoz hizo una pausa en con su rutina de ejercicios. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Al inicio comencé a caminar en la máquina de la casa de 30 a 40 minutos, y ahorita de momento hice una pausa y no he vuelto a hacer nada, por unas molestias y la verdad prefiero esperar y ver cuando puedo retomar por temas de precaución”, detalló.

La modelo Brenda Muñoz y su novio, Danny Gómez, piloto de carreras, esperan con ansias la llegada de su bebé.

A pesar de las molestias que ha tenido y la pausa en su rutina de ejercicio, Brenda se muestra optimista y emocionada por la llegada de su bebé, Galilea. Y aunque ya tienen algunas cosas preparadas, mismas que son básicas para un bebé, confesó que aún faltan detalles por terminar en el cuarto de la pequeña.

“Tenemos algunas cosas como el coche y el encierro, con el tema del cuarto se lo estamos preparando, pero ahí vamos avanzando para el día de su llegada”, detalló.

Brenda también comparte la alegría que siente toda su familia ante la llegada de su pequeñita.

“Mi mamá está como loca, todos los días pasa muy pendiente de nosotras; al inicio todo fue muy vacilón porque todo el mundo me decía que tenía pancita de niño, pero la verdad es que todo fue una sorpresa, al final mi mamita sabía que era una niña, porque en su momento me hizo la famosa prueba de la aguja y si la había pegado”, dijo.

En definitiva, la exparticipante del Miss Costa Rica, está disfrutando al máximo su embarazo con su pareja, el piloto Danny Gómez.

Recordemos que ellos dieron a conocer que serían papitos a finales de setiembre del año pasado. Esta linda y sólida pareja tiene más de dos años de estar juntos y muy pronto les tocará vivir una etapa muy hermosa.