Reina de belleza tica habla sobre las presiones de participar en esos concursos

Brenda Muñoz fue Miss Grand International Costa Rica 2022. Archivo.

Siempre se habla de la superficialidad de los concursos de belleza. El tema es comidilla cuando se acerca, por ejemplo, el Miss Costa Rica y se comienza a hacer bulla en el país sobre las candidatas y la elección de una nueva reina.

Sin embargo, es poco lo que se dice de las presiones que viven las participantes cuando, por decisión de ellas mismas, se inscriben en estos certámenes.

Una de esas chicas que ha sido candidata de concursos de belleza nacionales e internacionales rompió el silencio al entregar el último título que ostentaba: el de Miss Grand Costa Rica 2022.

Ella es Brenda Muñoz, virreina del Miss Costa Rica 2019 (que ganó la presentadora del programa Force Masters, Paola Chacón).

Brenda se sinceró en redes sociales este viernes al compartir un mensaje donde habló del “otro lado de la moneda y la presión en los certámenes” y aclaró que no quería satanizar estos procesos sino que su intención era mostrar ese otro lado que “es real”.

“No lo hago como si fuera el lado malo porque también es necesario y real, quise compartir fotos o videos que pensé no compartir, ya saben que aquí se muestra lo más lindo”, escribió en Instagram la modelo, quien también fue candidata de Miss Continentes Unidos, Miss Intercontinental y Reinado del Café.

“Aquí un pequeño resumen de las emociones, de cómo me sentía a veces ya sea porque las mujeres somos tan sensibles, o porque andamos en nuestros días o simplemente como todo ser humano hay que hacer un alto, respirar y canalizar bien lo que sentimos”, mencionó Bren.

Brenda Muñoz tiene cientos de me gusta en el mensaje que publicó en Instagram. Instagram.

La guapa tica habló sobre las ocasiones que lloró en medio de esos procesos, otras en las que tuvo que dormir con mascarillas para tener una cara hidratada y que el maquillaje luciera perfecto para un mes entero.

“Y dormir, ya al final de la competencia, como tres horas diarias porque, claramente pude dormir más, pero siempre alistaba todo la noche antes, o me tocaba lavarme esta melena y ahí se me iba mínimo una hora y media o dos”, continuó la morena.

También se sinceró sobre los momentos en que leía las redes sociales. “Algunos días leía mensajes, ver buenos y malos comentarios y depende de cómo andaba ese día y depende de cómo iba viendo todo en la competencia dependía mi interior, pero siempre siempre les reflejé a todos mi fortaleza”, dijo la tica, quien representó al país en octubre pasado en el Miss Grand International, competencia de belleza que está entre las más importantes del mundo.

“Me siento orgullosa de mi por todo lo que sentí y lo fuerte que soy mentalmente, porque esa es la palabra, para esto tenés que ser más fuerte por dentro que cualquier otra cosa y me siento feliz, agradecida. Ojalá las mujeres que sienten pasión por los certámenes lo vivan así de esa manera con todo, irse de frente y luchar y no importan nuestras debilidades, siempre habrá algo en lo que somos buenas y en otras no tanto así que disfrútenlo es parte de la vida”, finalizó el mensaje Muñoz al despedirse de su último título de belleza.