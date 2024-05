Montserrat del Castillo: Hay una situación que tiene bastante preocupada a la presentadora

Montserrat del Castillo tiene la mano en el corazón con una situación que está viviendo. (Instagram)

Montserrat del Castillo está viviendo una situación que la tiene con el corazón en la mano.

La guapa contó, mediante redes sociales, que estaba mal porque dos de sus gallinas no aparecen ni hay rastro de ellas.

“Me tiene demasiado mal que dos de mis gallinas no aparecen. Mi vecina me dijo que las gallinas se estaban pasando, yo cerré. Pero ellas son mitad gallina y mitad cabra”, comentó.

La pelinegra dice que más de una vez las agarró subidas en árboles o lugares que jamás se imaginó.

“Le dije a mi vecina que me ayudara a buscarlas porque no aparecían. Yo he llorado porque me preocupa que el perro les haya hecho algo, pero me dijo que su perro nunca les había hecho nada y que las ha buscado y nada que aparecen” comentó.

Monse contó que esta situación que está viviendo fue desde que llegó de Estados Unidos.

“Ellas no estaban solas, estaban con mi esposo que se quedó en Costa Rica, entonces no entiendo qué pudo haber pasado, yo la verdad me siento fatal”, concluyó.

Para la guapa sus gallinitas son muy importantes, ya que ella y su familia está encariñada con estos animalitos, los cuales cuida con amor.