Montserrat del Castillo: Conozca los particulares animalitos que le hacen compañía en su casa

A Montserrat del Castillo y su familia le encantan los animales. Cortesía (Captura)

Montserrat del Castillo nos abrió la puerta de su casa para mostrarnos los particulares animalitos que tiene y que le han robado el corazón.

La querida presentadora del programa De Boca en boca, tiene dos gallinas y un gallo, los cuales se han vuelto parte de su familia.

“Todo inició porque queríamos que Jhona (su hijo) tuviera un acercamiento con diferentes animalitos, entonces decidimos ir a comprar dos gallinas al mercado”, expresó la guapa.

Montse y su esposo, Jhona Monrroy, compraron las primeras dos gallinas hace tres años, y las llamaron Shakira Guadalupe y Filomena.

La mamá de Monse le ayuda con las gallinitas. Cortesía.

“Cuando las compramos, eran muy pequeñas y resulta que al tiempo nos llevamos una sorpresa porque Filomena no era una gallina, era un gallo. Y bueno, la idea era tener dos ponedoras, pero el gallo vino a cambiarlo todo”, comentó.

Montse, con la sorpresa que se llevó, tuvo que cambiarle el nombre al gallo y lo nombró Josephe.

Al tiempo, la comunicadora vio que su gallito Josephe era bastante cariñoso, por lo que hace un año compraron dos gallinitas más.

“Fui a ver si compraba más gallinas, pero me topé con dos, todas deterioradas, tenían el piquito raspado y estaban sin plumas, las tuve que comprar porque no tenían corazón para dejarlas como estaban. A esas les puse Panchita y Cucú”, agregó.

La guapa considera que los cuidados de estos animales son más cariñosos que los de un perro, y es que nos contó que hace poco se enfermaron y un especialista tuvo que desparasitarlos, y recetarles vitaminas.

“Lamentablemente, uno sabe que los cuidados de ellas son diferentes y a Cucú la internaron porque estaba muy decaída y no sobrevivió. Estos días me he sentido decaída porque uno se encariña con los animalitos”, dijo.

Lo más complicado para la guapa ha sido no saber de gallinas, es por eso que le ha tocado leer e investigar porque afirma que es un mundo totalmente diferente.

Las galinitas de Montserrat del Castillo. Cortesía.

El gusto por los animales

La curvilínea nos contó que a su pequeño hijo Jhona, desde que tenía un añito, le gustan mucho este tipo de animalitos, sobre todo las gallinitas.

“Queríamos que el bebé tuviera la responsabilidad de ir todos los días por los huevos de las gallinas, solo que ahora por recomendaciones del pediatra seguimos todo un protocolo”, expresó.

Para la comunicadora este gusto por los animales viene de familia, ya que reveló que a ella siempre le han gustado.

“A mi esposo también le encanta. Su abuelito tenía ganado y Jhona (su hijo) trae en la sangre lo de los toros, los caballos, y todo lo que tenga que ver con la granja le fascina”, comentó.

De hecho, a Montse a veces le toca trabajar en toros, y su bebé pide que lo lleven para ver los animales.

“Un día lo llevé y se subió a un caballo. Siempre me dice que es el señor de los toros”, agregó.

A Josephe (el gallo) le gusta cantarle a Montserrat del Castillo. cortesía.

Los huevitos de las gallinas

Montse se pega una salvada con los huevitos de sus gallinas, ya que ponen tres huevitos diarios.

“Los huevos de las gallinas nos salvan la tanda, de hecho, en la casa no se compran huevos. Por eso queremos comprar seis gallinas más”, expresó.

Para el cuidado de las gallinas, la presentadora nos confesó que su mamita siempre le ayuda, al igual que una señora que le colabora con la limpieza.

“Mami trabaja conmigo, entonces ella les compra el alimento”, comentó.

Las gallinitas de la presentadora tienen bastante campo.

“Ellas andan libres por todo lado, tienen mucho espacio para andar”, comentó.

Pero, Montse y su familia no solo tienen gallinas, tienen dos perritos: un maltés y un san bernardo.

Ella nos comentaba que los perros y las gallinas se llevan bastante bien, incluso que están más que acostumbrados porque todos conviven desde pequeñitos.

Las gallinitas de Del Castillo llaman mucho la atención, incluso nos dijo que cuando las llevó a su casa, los vecinos quedaron fascinados.

“Cuando los vecinos vinieron a conocer las gallinas, yo les pregunté que si no les molestaba el ruido y me dijeron que no, que más bien les encanta escucharlas”, agregó.

A los amigos de Montse les encanta porque se encuentran con algo diferente cuando la visitan.

“Para la celebración de cumpleaños invité gente que casi no viene a la casa y me decían que, por favor, los llevará al gallinero para ver al gallo y a las gallinas, esos actos me hacen gracia porque la gente se encariña con los animalitos”, dijo.

La querida presentadora varias veces en su cuenta de Instagram ha compartido historias de las gallinas y el gallo, y lo que más llama la atención es que la pasan molestando.

“Mi cuarto colinda con el jardín al nivel de la ventana, y cuando Josephe (el gallo) me escucha, viene a buscarme, a torear, a picotear la ventana, es la forma en la que saluda. Cuando me escucha, lo primero que hace es cantarme para que me asome”, contó.

Montse dice que las gallinas conocen su voz, de hecho, cuando las llama se van corriendo porque ella les da frutas y arroz.

LEA MÁS: Petición que le hizo el hijo de Montserrat del Castillo a su papá lo dejó asombrado

“Las amo y me encanta verlas cuando las veo corriendo. El gallo odia que le diga:’¿Dónde está mi palomo?’, detesta que le hable con las gallinas, es bastante celoso”, añadió.

La guapa y su familia quieren adoptar otros animalitos, pero lo están pensando muy bien porque saben que son una responsabilidad.

“La opción de adoptar la vamos a analizar, porque es una responsabilidad. Por ejemplo, cuando viajamos hay que dejar las gallinas a cargo y a veces las cosas se vuelven difíciles”, concluyó.