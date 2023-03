¡Brendan Fraser está de regreso! Actor fue el gran ganador de los Premios Óscar

Brendan Fraser no creía que hubiera ganado el Óscar. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Aunque era un secreto a voces, el actor Brendan Fraser se mostró muy sorprendido a la hora de recibir la estatuilla que ganó este domingo, en la categoría de mejor actor, de los Premios Óscar.

El protagonista de “La Ballena”, un hombre de 300 kilos que intenta reconstruir su relación con su hija adolescente, regresó de las cenizas y después de muchos años de estar fuera de la gran pantalla, regresó por todo lo alto.

“Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, quiero dar las gracias por este reconocimiento, porque sin el elenco no podía haber sucedido”, dijo al borde de las lágrimas.

Otra de las categorías que estaba más que cantada era la de mejor película, que se llevó la cinta “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Los dos Daniel la hicieron toda con su película. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Esta producción es una película estadounidense de 2022, escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, quienes se mostraron muy nostálgicos durante toda la gala. También se llevaron la estatuilla por mejor dirección y mejor guion.

Michelle Yeoh ganó en la categoría de mejor actriz por su interpretación en la mejor peli del año.

“Sin mi mamá no hubiese ganado este premio, todas las madres son superheroínas y hacen que todo sea posible”, manifestó Yeoh. “Esto demuestra que los sueños se cumplen y que no hay una edad para que suceda esto, le quiero agradecer a mi familia, a la Academia, hicieron historia esta noche”, afirmó al recibir el reconocimiento a su gran actuación.

Michelle Yeoh se jaló un papelazo en “Todo en todas partes al mismo tiempo”. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Además, de esta misma peli, Ke Huy Quan ganó el premio al mejor actor secundario, lo mismo que Jamie Lee Curtis, como mejor actriz secundaria.

La película alemana “Sin novedad en el frente” se impuso a “Argentina, 1985″ como mejor película internacional. Y se quedó con otros tres premios.

Mientras que el mexicano Guillermo del Toro fue el primero de la noche en subir al escenario para recibir una estatuilla con su Pinocho, por mejor película de animación.

A diferencia del año anterior, esta vez, la velada estuvo tranquila, nadie se salió del libreto de lo que estaba planeado y la mayoría quedó contento y satisfecho con los galardonados.