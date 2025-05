Bronca entre Toledo y William Sunsing se reavivó y exjugador le manda un reto por una fea palabra

William Sunsing, exfutbolista, y el cantante Toledo, se llevan traido desde hace dos años. (Facebook )

La bronca entre el exfutbolista William Sunsing y el cantante Toledo volvió a encender la mecha, dos años después de las diferencias que surgieron entre ambos públicamente.

En julio de 2023 el fuego cruzado entre ambos inició cuando Toledo contó en un programa de televisión que una vez invitó al exdelantero del Club Sport Herediano a Los Gordos durante la pandemia y este le cobró 30 mil colones por ir a la grabación del pódcast.

LEA MÁS: Ojo a los filazos de William Sunsing a Toledo: “No sé si es que los vicios le están haciendo daño”

Además, el artista mencionó que el apellido del exseleccionado le sonaba a una enfermedad venérea, como en tono de burla.

Eso no le gustó para nada a Sunsing, quien luego fue al programa Vis10n para confirmar que sí les cobró, pero porque “las necesidades de los invitados de ellos no son las mismas mías, yo tengo familia, tengo que trabajar y tuve que cobrarles”, según dijo.

Toledo recién le mandó un mensaje bastante fuerte a Sunsing en su podcats lo que levantó el fuego otra vez. (Municipalidad de San José)

Aunque la bronca parecía haber acabado con el tiempo, por lo visto quedaron algunas cenizas encendidas y nuevamente se avivó el fuego entre ellos.

Hace unos días Toledo volvió a mencionar a Sunsing en su pódcast, donde tenían de invitada a Natalia Díaz, pues dijo entre risas: “Saludos a Sunsing, acepte que sos una rata”, mientras conversaban con la exministra de la Presidencia.

LEA MÁS: Gonín metió la cuchara en la bronca entre Toledo y Sunsing y le hizo una canción al futbolista

El domingo 25 de mayo Sunsing aceptó ir a una entrevista con Alex Murillo, de la Esquina 506, donde tocaron nuevamente todo este pleito con el intérprete de “El Sarpe”, no sin antes aclarar que no le cobró al creador de contenido, pero sí aceptó que fue porque lo invitó a almorzar.

Toledo se enojó porque en el 2023 el exfutbolista les cobró por ir a su podcast. (Cortesía Toledo/Cortesía Toledo)

Allí, el ahora entrenador personal y fisicoculturista dijo que no podía permitir que alguien lo ofenda y lo humille.

“Ojalá que él llegue a entender y a razonar que está equivocado y que todo eso que él dice, a mí, en lo personal, no me hace daño, al contrario, me hace más fuerte, aún más me sirve para seguir demostrando que no es mi estilo de vida y no soy una rata”, mencionó en dicha entrevista.

Sun le lanzó un reto al cantante de que si quiere “mejorar su salud, su condición física, anímica e intentar mejorar su estilo de vida” lo invita a entrenar con él e ir a su gimnasio para ayudarlo.

Sunsing le mandó un mensaje a Toledo

LEA MÁS: Otro cantante le tira con todo a Toledo tras bronca con William Sunsing

El fuego se atizó aún más este jueves 29 de mayo, luego de que William hiciera un video en TikTok mostrando un billete de mil colones y le dijo que le regalaba una rutina de las que él hace para que mejore su salud.

“No soy una rata. Gracias a Dios con 20 años de carrera deportiva, seleccionado nacional, con trabajo humildemente. Déjeme decirle algo, la mejor droga mi hermano que usted pueda consumir se llama deporte, se llama salud, así que ahí le dejo esa rutina, se la regalo”, le mandó a decir de nuevo.

La Teja intentó comunicarse con Toledo para saber qué piensa del reto que le mandó el exfutbolista; sin embargo, aún no ha respondido a nuestras llamadas.