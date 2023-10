Bryan Ganoza cambió de estrategia para por fin ser reconocido a nivel mundial: “Soy un ser iluminado”

Bryan Ganoza, conocido como el "cabro más macabro", sigue produciendo música nueva, pero ahora a otro nivel. Cortesía

Bryan Ganoza regresó al país recientemente tras pasar siete meses en Las Vegas, Nevada, haciendo dinero como bailarín de un night club, pero sin dejar de lado su carrera musical.

El Cabro más macabro viene en plan de vacaciones, pero eso no significa que hará una pausa en la música. Más bien nos contó que prepara un nuevo álbum y que esta vez cambió de estrategia para intentar pegarla a nivel mundial.

- ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en el país?

La idea es quedarme cuatro meses. Estuve siete meses allá y esta vez vengo en modo vacaciones, viene la temporada más linda que es Navidad y quiero pasarla aquí con la familia, con los gordillos míos (sus hijos), entonces me hice una buena guaca (ahorro) para que me dure.

Aquí no genero nada, aquí ya no lo intento más, solo pérdidas tengo siempre así que nada, vengo a disfrutar, a pasear, ver a los compas y definitivamente no hay como estar en casa.

- ¿Hará una pausa en la música?

No, la música sigue por supuesto. Tengo siete meses de estar trabajando en este nuevo álbum como un loco y de estar trabajando en el club (night club), imagínese que hice 79 shows esta temporada en Las Vegas, el último show fue el 3 de setiembre y, como dicen, vengo bien fogueado y forrado por las muchas presentaciones que he hecho.

- ¿Qué nos puede adelantar de ese nuevo álbum?

Se llama ‘Iluminado’, ya tengo seis canciones grabadas, de esas tres canciones lanzadas, y el disco va a contar con 15 canciones. Una de las canciones la lancé a finales de agosto que se llama ‘Te como toda’; luego saqué ‘Flow cabrón’ y ahorita estoy lanzando ‘Down’. Este es mi segundo álbum y ha sido muchísimo el trabajo, crear el concepto de los videos, es que yo soy el guionista y el director de mis videos, todo es creación mía y eso me encanta, el poder poner mi arte tanto visual como lírico.

Estoy muy feliz porque he tenido un avance importante en la música, y me lo ha dicho mucha gente importante, y la verdad eso me tiene muy contento, de que definitivamente la gente ya está viendo el avance y el esfuerzo que ha llevado toda esta carrera durante tres años.

Este álbum no lo estoy escribiendo yo, estoy agarrando las canciones que siento son una bomba, las compro y me las dejo para mi”. — Bryan Ganoza, cantante

Ganoza B contó que ahora está comprando canciones a productores y que mejoró la calidad de sus videos. Cortesía

- ¿Por qué “Iluminado”?

Porque yo soy una persona iluminada, yo he logrado despertar mi conciencia a través de mi tercer ojo de la glándula pineal, por eso el álbum se llama así, porque soy un ser iluminado.

- ¿Esta nuevas canciones también son composiciones tuyas como en el primer álbum?

Las canciones que van a venir en este álbum no son mías porque me he dado cuenta que cuando saco canciones inventadas por mí, tengo demasiados ‘hate’ (odio), entonces ahorita estoy sacando canciones que van a ser éxitos y lo que estoy haciendo es comprando canciones con productores porque si voy a hacer una inversión tengo que hacer una buena inversión. Estoy trabajando con dos productores, uno de Las Vegas y otro de Miami y creo que ya estamos sacando música a otro nivel, tanto en la canciones, en el sonido, en la masterización que le estamos metiendo, vale un montón de plata, imagínese que estoy masterizando mis temas donde lo hacen los duros, que pagan no sé cuántos miles de dólares por eso.

Esto me ha quitado mucho tiempo y mucho dinero, pero lo hago con gusto porque es mi sueño y en lo que quiero seguir toda mi vida que es bailar, cantar y toda esta locura y la verdad es que estoy muy entusiasmado con este álbum.

- ¿Ha notado alguna diferencia en cuanto al apoyo de los ticos con estas tres nuevas canciones?

No, la verdad es que no. Se me siguen paseando de la misma forma (risas). No he sentido diferencia alguna, pero yo sí siento la diferencia en lo musical que es lo importante. Tengo muchos fans míos que me han escrito: ‘Mae, Bryan, va subiendo’, ‘Dele, sígale dando’. Lo más importante en esto es avanzar en cualquier trabajo que usted haga, no quedarse estancado y si uno siente que puede dar lo mejor hay que prepararse y yo no he parado de prepararme en un montón de cosas.

- ¿Y cuándo piensa lanzar este nuevo disco?

Estoy lanzando ahorita cada canción en forma de sencillo, pero calculo que me voy a tirar todo el próximo año trabajando en este nuevo álbum.

Es que voy sacando canción con video de una vez y eso cambia la cosa, porque sacar tres o cuatro canciones de un solo está fácil, pero invertir más de 5 mil dólares en cada video y ahí sí está cabrón. Entonces, tengo que ir haciéndolo con cautela porque yo mantengo a mis hijos, mi casa...

Para mí, en nivel de visuales estoy en otro nivel internacionalmente y estoy nada más esperando grabar esa canción que le guste a todo el mundo y me haga superfamoso a nivel mundial.

Cuando viene al país, Bryan Ganoza pasa todo el tiempo con sus hijos. (Lilly Arce Robles.)

- ¿Para cuándo está el próximo video musical?

Hace ocho días saqué el video de ‘Flow cabrón’ y tengo pensado montar en esa canción por lo menos a dos artistas más, aún no me he decidido a quiénes, pero quiero hacerle un remix. Esa canción a todo el mundo le ha encantado y eso que digo una palabrota total.

Para sus videos siempre contrata mujeres bellas. Cortesía

- ¿Y no se la censuran?

En radio no tengo ni idea porque aquí la gente es tan rara que ni los de la radio me quieren apoyar, no entiendo. Lo que sí me ha pasado es que tengo fanáticos que han llamado a ciertas emisoras y a pedir canciones mías y no se las ponen, eso sí me han dicho, pero eso ya ni me molesta, va a llegar el momento en el que alguien va a notar el potencial que tengo y me van a dar esa oportunidad.