Bryan Ganoza hizo esto por resentimiento ante el poco apoyo de los ticos a su carrera musical

Con estas imágenes en Instagram, Bryan Ganoza promociona su OnlyFans. (Instagram)

Bryan Ganoza aseguró este miércoles que pasó muchos meses resentido con los costarricenses luego de darse cuenta del poco apoyo que le daban a su carrera musical.

Así lo dijo el cantante y bailarín en el programa De boca en boca, donde confesó que, ante esa situación, fue que ocultó que era costarricense por algún tiempo y decidió abrirse su propia cuenta en OnlyFans.

“Me vine para acá (a Las Vegas, Estados Unidos, donde vive) y la gente me preguntaba de dónde era yo y les decía: ‘I’m American, I’m American’ (Soy americano, soy americano). No decía que era de Costa Rica porque estaba muy dolido en ese momento”, contó el llamado Cabro más macabro en el programa de canal 7.

Bryan quedó muy dolido ya que el año pasado, cuando organizó algunas fechas de su “Macabro Tour” por Costa Rica, casi nada de gente acudió a las presentaciones. Por eso Ganoza B, como es su nombre artístico, se fue a la ciudad del pecado a continuar breteando allá como stripper y a dedicarse a la venta de contenido en la red social para adultos OnlyFans.

En setiembre del año pasado, Bryan Ganoza organizó su Macabro Tour por Costa Rica y recibió muy poco apoyo del público tico.

“El año pasado, cuando Costa Rica me dejó morir y pasé todo lo que pasé, me dije: ‘Bryan, ¿qué te pasa, qué estás cuidando tanto? Si cuando necesitas de ellos mucha gente te da la espalda y te deja morir solo’. Hablé con mi mamá y le dije que iba a vender contenido y que me iban a ver desnudo en esa plataforma que es el Only”, explicó el artista costarricense.

El exparticipante de Dancing with the Stars comentó que su madre era su principal preocupación cuando decidió entrar a la paginita azul, pero que como ella vio la forma en que él cuidaba su imagen y fue testigo de las críticas y la falta de apoyo de los ticos a su carrera musical, fue que le dio la palmadita de la suerte.

“Cuando ella vio todo lo que pasé en Costa Rica me dijo: ‘Papi, usted haga lo que quiera’”.

De esa manera fue que Ganoza tuvo luz verde para enseñar todo lo que tiene en OnlyFans, que le deja bastantes dólares al mes y que, al lado de su otro trabajo como bailarín exótico, le permiten invertir bastante dinero en la música.

Bryan aprovechó para anunciar que en setiembre lanzará un nuevo disco y adelantó que su siguiente canción se llamará “Te como toda”, la cual saldrá a la luz en las próximas semanas.

Además, lo bien que le va con sus bretecitos lo ponen a soñar con impulsar su carrera en la música más a nivel internacional que en la propia Costa Rica y hasta se prometió que va a cantar al lado de los raperos puertorriqueños Anuel AA y Bad Bunny. ¡Qué nivel!

Bryan Ganoza también trabaja como stripper en Las Vegas.

“Entendí que en Costa Rica no se puede hacer mucho, entonces estoy visualizando pegarla internacionalmente. Quiero estar cantando con Bad Bunny y con Anuel, y voy a llegar a eso. El cabro más macabro va a estar a la par de ellos cantando”, remató.