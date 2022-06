Bryan Ganoza contó que la gente también le pide fotos a su hija Polette

Bryan Ganoza dice que ha podido ver poco a sus hijos en las últimas semanas. Instagram.

El bailarín y participante de “Dancing with the stars”, Bryan Ganoza contó que a su hija Polette, de tres años, mucha gente le pide fotos, pues la reconoce ya sea porque ha salido en las redes sociales del Cabro más macabro o en los diferentes medios.

Ganoza, quien debutará el domingo en el programa de meneos de Teletica, al lado de Jahzeel Acevedo, afirmó que no ha podido ver mucho a sus hijos en los últimos días, debido al ajetreo diario y a lo socados que han estado los ensayos.

“Casi no he podido verlos porque ellos viven en Alajuela y yo estoy concentrado en San José con los ensayos, entrevistas y temas de Dancing, pero ellos están como locos al verme en tele.

“Vieras que Increíblemente Polette anda en la calle y le piden fotos, ella posa para los selfis y vieras qué linda”, señaló el stripper, en “De boca en boca”.

[ Bryan Ganoza por fin mostró a su hijo Bastian ]

Bryan comentó que los ensayos han estado muy fuertes y que a pesar de que siempre ha hecho bastante ejercicio, no es lo mismo bailar durante tres horas seguidas, a alzar pesas durante un rato.

En el programa de Teletica también hicieron un pase con Lorna Cepeda y Michael Rubí, quienes desde Los Cabos, en Baja California contaron cómo les está yendo en sus primeras prácticas.

La Peliteñida llega el viernes a Costa Rica, apenas para el ensayo general del sábado y participar el domingo en la primera fecha del programa.

Ella señaló que siente una desventaja porque no ha podido practicar como quisiera, pero que intentará dar lo mejor de sí para conquistar una vez más los corazones de los ticos. Agregó también que se muere por conocer a sus compañeros (y rivales) que competirán en “Dancing with the stars”.